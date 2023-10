O aspektach związanych z obszarem wartości zrównoważonego rozwoju (ESG) co najmniej słyszało 36% Polaków, co stanowi 7-proc. wzrost w stosunku do poprzedniego roku, wynika z badania SEC Newgate ESG Monitor. Niemniej nadal znajdujemy się znacznie poniżej średniej globalnej, która w badaniu ESG Monitor 2023 wyniosła 53%. W Hongkongu, który znajduje się na czele zestawienia, społeczna świadomość dotycząca aspektów ESG wynosi 85%.

„Nadal większość Polaków jest zdania, że działania w kraju nie idą w dobrym kierunku, a 71% respondentów uważa wręcz, że zmiany nabierają złego obrotu. Na plus można odnotować jednak fakt, że w zeszłym roku ta liczba była jeszcze większa i wynosiła aż 82%. Tylko 29% badanych uważa, że działania w Polsce zmierzają w dobrą stronę. W tym aspekcie również znajdujemy się daleko od czołówki światowej (98% Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz od średniej (49%). Wyprzedzamy jednak Francję (27%) oraz Wielką Brytanię (26%)” – czytamy w komunikacie.

Spośród wszystkich 26 zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem główną troską polskiego społeczeństwa, podobnie jak rok wcześniej, są rosnące koszty życia. W najnowszej edycji odpowiedziało tak 36% respondentów, czyli o 5% mniej niż w badaniu z 2022 roku. Zyskała natomiast kwestia ogólnodostępnej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej (33%). Na trzecie miejsce, z 2-proc. spadkiem, przesunęło się znaczenie wzmacniania lokalnej gospodarki. Co ciekawe, w globalnym badaniu, we wszystkich 12 krajach, na podium znalazły się dokładnie te same wartości, podkreślono.

Badanie SEC Negwate ESG Monitor pokazało, że prawie 7 na 10 konsumentów na całym świecie (68%) zgadza się, że firmy powinny w bardziej przejrzysty sposób informować konsumentów i inwestorów o wynikach swoich działań w zakresie ESG, a podobna liczba (69%) pragnie, aby informacje te były przekazywane w spójny sposób, w celu ułatwienia zrozumienia danych.

Pomimo dużego zainteresowania kwestiami ESG bardzo niewielu ankietowanych (6%) twierdzi, że często szuka informacji na temat działań lub wyników firmy w zakresie ESG, a 89% twierdzi, że nie ufa lub nie jest pewna, czy ufa temu, co biznes mówi o swoich działaniach i wynikach w zakresie zrównoważonego rozwoju, wskazano również.

„Z naszych badań jasno wynika, że oczekiwania konsumentów uległy zmianie, a społeczność oczekuje od korporacji myślenia o ich wpływie na planetę. Pracodawcy będą również musieli obserwować i reagować na zmiany pokoleniowe i społeczne podczas komunikowania kwestii ESG. Dobrą wiadomością jest natomiast fakt, że zrozumienie działań ESG stale rośnie, a obecnie istnieje wiele organizacji, z którymi firmy mogą współpracować, aby zwiększyć swoje kompetencje w obszarze zrównoważonego rozwoju i prowadzić komunikację w bardziej przystępny sposób” – podsumował CEO Grupy SEC Newgate Fiorenzo Tagliabue, cytowany w materiale.

W tegorocznym badaniu ESG Monitor wzięło udział ponad 12 000 respondentów z 12 krajów z całego świata. Oprócz rynku polskiego w projekcie przebadano również społeczne postrzeganie wartości ESG w Australii, Francji, Hiszpanii, Hongkongu, Kolumbii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Singapurze, Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Źródło: ISBnews