W ciągu trzech lat niemal dwukrotnie zwiększył się odsetek osób w wieku 25-34 lat, które deklarują, że niedawno zaczęły odkładać na emeryturę – do 25% w 2025 r. z 13% w 2022 r., zaś liczba oszczędzających na emeryturę „od dawna” spadła do 12% z 13%, wynika z badania ING.

W sumie, w grupie 25-34 lat, odkładanie na emeryturę zadeklarowało 37% badanych (wobec 26% w 2022 r.), a w kolejnym przedziale wiekowym, 35-44 lat, odsetek ten wzrósł do 47% z 36%. W grupie 45-54 lat liczba oszczędzających wzrosła do 41% z 36%, a w najstarszej grupie (55+) – do 56% z 45%.

„Najwięcej osób odkładających na emeryturę, 56%, jest w najstarszej grupie, 55+. Jednak w ciągu trzech lat znacznie przybyło ich wśród młodszych Polaków. W grupie 25-34 lat liczba oszczędzających od niedawna zwiększyła się niemal dwukrotnie, z 13 do 25%” – powiedział dyrektor odpowiedzialny za obszar oszczędności w ING Banku Śląskim Daniel Szewieczek, cytowany w komunikacie.

Według ING, patrząc na status zawodowy, najwięcej oszczędzających na emeryturę jest wśród osób prowadzących działalność gospodarczą – łącznie 61%, co wynika prawdopodobnie z faktu, że podstawowa emerytura dla przedsiębiorców z ZUS jest niska, a równocześnie do tej grupy należy wielu zamożnych obywateli. Wśród ludzi aktywnych zawodowo najrzadziej odkładają osoby zatrudnione na umowę zlecenie – robi to 40% z nich, o 10 pkt proc. mniej niż tych zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę oraz dzieło. Różnica może wynikać z tego, że zatrudnieni na umowie o dzieło mają świadomość, że nie mogą liczyć na ubezpieczenie społeczne, ocenił bank.

Na emeryturę oszczędza dwóch na trzech badanych żyjących w gospodarstwach o dochodach przekraczających 10 tys. zł netto miesięcznie. W gospodarstwach o dochodach między 5 a 10 tys. zł robi to jednak wciąż niemal połowa.

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej 1258 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: wrzesień 2025 r. Metoda: CAWI.

Źródło: ISBnews