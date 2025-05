W ciągu ostatniego roku 37,5% Polaków zaczęło bardziej skupiać się na szukaniu zniżek i promocji, wynika z raportu UCE Research i Shopfully. Obecnie 29,6% polskiego społeczeństwa stara się robić mniej zakupów, ale bardziej świadomie, podczas gdy nawyki zakupowe 18,9% Polaków nie uległy zmianie.

Badanie zrealizowane w 9 unijnych krajach pokazuje, jak zmieniły się zachowania zakupowe Polaków w ciągu ostatniego roku. Najwięcej osób zaczęło bardziej skupiać się na szukaniu zniżek i promocji – 37,5%. Według autorów raportu, rodacy nauczyli się poszukiwać okazji w latach wysokiej inflacji, a teraz coraz lepiej sobie z tym radzą. Ratują w ten sposób swoje domowe budżety, bo ceny w sklepach są ciągle wysokie, mimo że inflacja spadła.

„Należy podnieść jeszcze jeden ważny czynnik. Po latach słabszych, gdy przyrost promocji był nawet na dwucyfrowym minusie, retailerzy przyjęli odwrotną strategię wobec konsumentów. Dane za I kw. br. pokazują, że sklepy rdr. robią coraz więcej akcji rabatowych. Dużą rolę odegrały tutaj dyskonty, które od dłuższego czasu prowadzą tzw. wojnę ceną. To z kolei bardziej motywuje konsumentów do poszukiwania produktów w dobrych cenach” – powiedział współautor raportu i ekspert rynku retailowego z Shopfully Robert Biegaj, cytowany w komunikacie.

32,8% Polaków częściej niż wcześniej robi zakupy online. W innych badanych krajach ten wskaźnik jest niższy. W Niemczech wyniósł niedużo mniej, bo 31,4%. Nieco większe różnice pokazują wyniki w Hiszpanii, Austrii i we Włoszech – odpowiednio 27,2%, 26,9% i 26,1%. We Francji zanotowano 23,2%, z kolei w Bułgarii, na Węgrzech i w Rumunii – 19,6%, 15,5% i 12,7%.

„Z raportu wynika też, że 29,6% ankietowanych obecnie stara się robić mniej zakupów, ale bardziej świadomie. W niektórych krajach Europy sytuacja wygląda podobnie, np. we Włoszech, we Francji i w Hiszpanii – odpowiednio 25,4%, 25,2% i 21,8%. Nieco inaczej jest w Rumunii i Bułgarii – 35,3% i 36,7%. Większe różnice widać w Niemczech, na Węgrzech czy w Austrii – 44%, 43,6% i 40,7%. Natomiast 18,9% Polaków przekonuje, że ich nawyki zakupowe nie uległy zmianie. We Włoszech ww. wskaźnik jest na poziomie 15,8%, w Hiszpanii – 19,6%, a na Węgrzech – 20%. We Francji i w Austrii wynosi odpowiednio 23,9% i 23,8%. Z kolei w Bułgarii, Rumunii i Niemczech odnotowano 27,3%, 26,7% i 30%” – czytamy dalej.

Do tego z raportu wiadomo, że 13,6% konsumentów częściej robi zakupy w sklepach. 13,3% ankietowanych kupuje więcej rzeczy. 11,6% stawia na pierwszym miejscu na lokalne sklepy i marki. Z kolei nawyki zakupowe 4% badanych zmieniły się pod innymi względami. Patrząc na pozostałe badane kraje, z reguły ww. wskaźniki wyglądają podobnie, zakończono.

Raport powstał na kanwie specjalnego badania opinii publicznej. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE Research i Shopfully na próbie 1032 Polaków w wieku 18-80 lat. Identyczny sondaż w tym samym czasie został również zrealizowany w Niemczech, Austrii, Hiszpani, Włoszech, Bułgarii, Rumuni, a także we Francji i na Węgrzech.

Źródło: ISBnews