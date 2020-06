Mamy 378 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Liczba zarażonych wzrosła do 28 577, poinformowało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Łącznie zmarły 1 222 osoby.

„Mamy 378 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (138), łódzkiego (90), mazowieckiego (68), podlaskiego (17), małopolskiego (13), wielkopolskiego (12), świętokrzyskiego (11), opolskiego (9), podkarpackiego (8), kujawsko-pomorskiego (2), lubelskie (2), pomorskiego (2), zachodniopomorskigo (2), dolnośląskiego (1) i lubuskiego (1).” – podał resort na swoim profilu na Twitterze.

„Z przykrością informujemy o śmierci 7 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 93-M Poznań, 64-K Starachowice, 78-M Racibórz, 68-K Tychy, 82-K Kozienice, 90-M Radom, 78-M Warszawa. Większość osób miała choroby współistniejące.” – poinformowano także.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 28 577 osób. Pacjenci znajdują się głównie w szpitalach jednoimiennych, które zajmują się wyłącznie pacjentami zarażonymi koronawirusem.

Z danych MZ wynika, że dotychczas przeprowadzono ponad 1,129 mln testów, w tym w ciągu ostatniej doby ponad 19 tys.

Według danych resortu na dzisiaj rano, hospitalizowanych było 1 629 osób, 89 609 było objętych kwarantanną, a 19 072 – nadzorem epidemiologicznym. Dotychczas zmarły 1 222 osoby. Wyzdrowiało 13 805 osób.

Od blisko trzech miesięcy obowiązuje stan epidemii. Zajęcia w szkołach i przedszkolach do końca roku szkolnego będą odbywać się w systemie online, uczniowie do końca czerwca nie wrócą już do szkół.

Jednocześnie znoszone są ograniczenia, ich tempo i zakres zależeć ma od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Od blisko dwóch tygodni zniesione są ograniczenia dotyczące handlu i gastronomii. Nie ma też obowiązku noszenia maseczek na otwartych przestrzeniach, ale nadal obowiązkowe jest zachowanie dwumetrowego dystansu. W sklepie, w środkach komunikacji publicznej, kościołach, kinach maseczki nadal są obowiązkowe.

Od ubiegłej soboty otwarte są kina, teatry, filharmonie, a także kluby fitness, solaria, salony tatuażu, baseny. Jest też już możliwość organizowania wesel i przyjęć do 150 osób oraz koncertów plenerowych (także z ograniczeniem liczby osób).

Wcześniej, w ramach III etapu odmrażania polskiej gospodarki otwarto restauracje, bary i kawiarnie, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne. Więcej osób może korzystać z boisk i innych obiektów sportowych. Od 25 maja wznowione zostały zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w szkołach dla klas I-III. Stopniowo dopuszczana jest możliwość przeprowadzania konsultacji z nauczycielami. Wznawiane są także zajęcia w domach kultury.

Od 4 maja otwarto galerie handlowe, hotele i miejsca noclegowe, a także biblioteki i muzea. Można prowadzić ćwiczenia rehabilitacyjne. Od 6 maja mogą być otwierane żłobki i przedszkola (decyzje należą do jednostek samorządu terytorialnego).

Otwarto niektóre boiska i stadiony, wracają rozgrywki piłkarskie, a za kilkanaście dni – na stadionach będą mogli być obecni kibice (pod warunkiem, że zapełnione będzie jedynie 25% miejsc).

W związku z kryzysem podjęto działania osłonowe dla przedsiębiorców. W życie weszły już ustawy, dotyczące możliwości przesuwania środków unijnych, dopłat do ubezpieczeń społecznych, możliwości pożyczek z kilkunastomiesięczną karencją w spłacie i innych form wsparcia.

Dotychczas na świecie zanotowano ponad 7,5 mln potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w 188 krajach. Najwięcej w Stanach Zjednoczonych (ponad 2 mln). W ostatnich dniach najszybciej – poza Stanami Zjednoczonymi – wzrasta liczba zarażonych i w Brazylii (802 tys.), Rosji (koronawirusa wykryto u ponad 501 tys. osób) i Indiach (ponad 297 tys.).

Wirus pojawił się w końcu ub. roku w Chinach (gdzie od tamtego czasu zachorowało ponad 84 tys. osób).

W Europie najwięcej zachorowań stwierdzono w Wielkiej Brytanii (ponad 292 tys.), Hiszpanii (ponad 242 tys.), we Włoszech (ponad 236 tys.), we Francji (ponad 192 tys.), Niemczech (ponad 186 tys.). A także ponad 59 tys. w Belgii, ponad 48 tys. w Niderlandach i ponad 31 tys. w Szwajcarii.

Wśród państw Europy Środkowej, najwięcej potwierdzonych zakażeń zanotowano na Białorusi – ponad 51 tys. i na Ukrainie – 30 tys. oraz w Rumunii – ponad 21 tys. i w Czechach – ponad 9 tys.

Spośród wszystkich dotychczas zarażonych koronawirusem zmarło ponad 421 tys. osób. Wśród nich: ponad 113 tys. w Stanach Zjednoczonych, ponad 41 tys. osób w Wielkiej Brytanii, ponad 34 tys. we Włoszech.

Znaczącą poprawę (bądź wyleczenie) odnotowano u ponad 3,5 mln pacjentów na świecie, w tym u ponad 540 tys. pacjentów w Stanach Zjednoczonych, u ponad 429 tys. pacjentów w Brazylii, u ponad 260 tys. pacjentów w Rosji, u ponad 171 tys. pacjentów w Niemczech i u 171 tys. pacjentów we Włoszech.

Źródło: ISBnews