Mamy 4 739 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Od początku epidemii zachorowało w Polsce 116 338 osób, poinformowało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Łącznie zmarło 2 919 osób.

„Mamy 4 739 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: małopolskiego (724), mazowieckiego (521), śląskiego (490), wielkopolskiego (436), pomorskiego (388), podkarpackiego (368), łódzkiego (363), kujawsko-pomorskiego (324), dolnośląskiego (250), świętokrzyskiego (192), lubelskiego (185), zachodniopomorskiego (130), podlaskiego (117), opolskiego (116), warmińsko-mazurskiego (102), lubuskiego (33)” – podał resort na swoim profilu na Twitterze.

COVID-19 bądź jego współistnienie z innymi chorobami spowodowało śmierć 54 osób.

„Z powodu COVID-19 zmarło 6 osób (wiek-płeć, miejsce zgonu): 63-M, 88-M Inowrocław, 54-M Świętosław, 91-M Bydgoszcz, 85-K Łódź, 78-K Busko-Zdrój” – poinformowano.

„Z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 46 osób (wiek-płeć, miejsce zgonu): 69-K Kędzierzyn-Koźle, 81-K, 72-M Ostróda, 67-M, 74-M Grudziądz, 86-M, 74-K, 85-M Warszawa, 82-M Siedlce (mieszkaniec woj. lubelskiego), 78-M Puławy, 69-M Biłgoraj, 85-K, 92-M Lublin, 70-M Zgierz, 89-K Wieluń, , 93-K, 89-M Łódź, 72-M, 45-M, 72-K Poznań, 88-M Rawicz, 97-K Baszków, 67-M, 71-M Racibórz, 66-M, 95-K Gliwice, 65-M Mysłowice, 84-M Cieszyn, 73-K Piekary Śląskie, 62-M Łódź (mieszkaniec woj. śląskiego), 84-M, 51-M Białystok, 74-K, 76-M, 74-K Oświęcim, 64-M Chrzanów, 58-M Jelenia Góra, 79-M, 60-M Wrocław, 77-M Starachowice, 70-K Szczecin, 80-M Wejherowo, 87-M, 93-M Gdańsk, 85-K Koleczkowo, 65-M Słupsk” – czytamy dalej.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 116 338 osób.

Z danych MZ wynika, że w trakcie trwania pandemii przeprowadzono ok. 3,57 mln testów.

Według danych resortu na dzisiaj rano, hospitalizowanych było 4 407 osób, 188 629 było objętych kwarantanną, 26 716- nadzorem epidemiologicznym. Zajętych było 296 respiratorów. Dotychczas zmarło 2 919 osób. Za zdrowych uznano 77 875 pacjentów.

Od ponad pół roku na terenie kraju obowiązuje stan epidemii. Od kilku tygodni obowiązują dwa rodzaje dodatkowych obostrzeń (w ramach tzw. strefy czerwonej i żółtej) w powiatach, w których zanotowano najwięcej nowych przypadków koronawirusa.

Zasady obowiązujące w tzw. żółtych strefach będą od jutra obowiązywały na obszarze całego kraju. Natomiast na nowej liście powiatów czerwonych znajdą się 32 powiaty i 6 miast. Są to:

województwo kujawsko-pomorskie: powiat aleksandrowski oraz Grudziądz;

województwo lubelskie: powiat janowski, łęczyński oraz włodawski;

województwo łódzkie: powiat bełchatowski, wieluński oraz Piotrków Trybunalski;

województwo małopolskie: powiat limanowski, myślenicki, nowotarski, suski oraz tatrzański;

województwo mazowieckie: powiat otwocki oraz szydłowiecki;

województwo opolskie: powiat oleski;

województwo podkarpackie: powiat dębicki oraz mielecki;

województwo podlaskie: powiat białostocki, zambrowski oraz Suwałki;

województwo pomorskie: powiat kartuski, kościerski, pucki, słupski oraz Sopot;

województwo śląskie: powiat kłobucki;

województwo świętokrzyskie: powiat kielecki oraz Kielce;

województwo warmińsko-mazurskie: powiat bartoszycki, działdowski, iławski oraz ostródzki;

województwo wielkopolskie: powiat krotoszyński, międzychodzki, rawicki oraz wolsztyński;

województwo zachodniopomorskie: Koszalin.

Jeszcze dzisiaj, w tych dwóch strefach znajduje się 51 powiatów. W „strefie czerwonej” na dzisiaj znajdą się powiaty: aleksandrowski i żniński w województwie kujawsko-pomorskim, białostocki w województwie podlaskim, działdowski w województwie warmińsko-mazurskim, gostyński, krotoszyński i międzychodzki w województwie wielkopolskim, głubczycki w województwie opolskim, kartuski i miasto na prawach powiatu Sopot w województwie pomorskim, kłobucki w województwie śląskim, limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański w województwie małopolskim, łęczyński w województwie lubelskim, otwocki w województwie mazowieckim.

„Strefa żółta” obejmie następujące powiaty: bartoszycki, iławski i nidzicki w województwie warmińsko-mazurskim, bełchatowski, piotrkowski i wieluński w województwie łódzkim, brzeski i oleski w województwie opolskim, bytowski, gdański, kościerski, nowodworski, miasto na prawach powiatu Gdańsk, miasto na prawach powiatu Gdynia, pucki, słupski i wejherowski w województwie pomorskim, dębicki, miasto na prawach powiatu Rzeszów i mielecki w województwie podkarpackim, janowski w województwie lubelskim, kielecki i miasto na prawach powiatu Kielce w województwie świętokrzyskim, nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, suski i wadowicki w województwie małopolskim, miasto na prawach powiatu Szczecin w województwie zachodniopomorskim, ostrowski i wolsztyński w województwie wielkopolskim, przasnyski i żyrardowski w województwie mazowieckim, trzebnicki w województwie dolnośląskim i wysokomazowiecki w województwie podlaskim.

„Czerwone” powiaty to te, w których wskaźnik przyrostu nowych przypadków na 10 tys. mieszkańców przekracza 12 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień ogłoszenia. Z kolei powiaty w przedziale od 6 do 12 przypadków są oznaczane kolorem żółtym. Podział ten wprowadzono kilka tygodni temu. Lista powiatów aktualizowana jest co tydzień.

W związku z kryzysem podjęto działania osłonowe dla firm. Do przedsiębiorców i pracowników trafiło blisko 141 mld zł pomocy.

Źródło: ISBnews