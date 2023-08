Dla 41,2% Polaków cena jest decydującym elementem przy wyborze stacji benzynowej, a 36% badanych wskazuje lokalizację, wynika z badania Payback Opinion Poll.

„Badanie przeprowadzone w ramach Payback Opinion Poll potwierdza nasze wnioski i spostrzeżenia dotyczące tego, że w obliczu tak wysokiej inflacji Polacy szukają oszczędności wszędzie, a paliwo jest jednym z kluczowych punktów na listach optymalizacji budżetu wielu zmotoryzowanych osób. Ciągle pracujemy więc nad rozwiązaniami, które pozwoliłyby zarówno utrzymać konkurencyjność naszych partnerów, jak i zaspokoić potrzeby konsumentów, którym zależy na obniżeniu kosztów” – powiedział Business Growth Director w Payback Polska Rafał Grędziszewski, cytowany w komunikacie.

43,5% ankietowanych deklaruje, że znacząca obniżka cen skłoniłaby ich do tankowania na stacji benzynowej innej marki niż zwykle. Z tego 32,2% ankietowanych zdecydowałoby się na zmianę marki stacji przy obniżce ceny litra paliwa o 30-40 groszy. Z kolei dla 16% badanych obniżka nawet poniżej 30 gr byłaby wystarczającym argumentem na zmianę stacji. 24,6% respondentów do zmiany stacji skłoniłaby obniżka na poziomie 40-50 groszy/litr, a 27,3% przekonałoby się do nowej marki przy obniżeniu ceny powyżej 50 groszy za litr paliwa, podkreślono w materiale.

Wyniki badania wskazują, że 43% ankietowanych kierowców ze względu na inflację zmieniło swoje nawyki za kierownicą. Ponad jedna trzecia (38,8%) z nich częściej stosuje ecodriving, a 26,3% respondentów zaczęło ograniczać jazdę samochodem. Badani coraz częściej szukają alternatywnych rozwiązań, np. w okresie letnim zamieniają samochód na rower (15,7%) lub wybierają komunikację miejską (10,5%). Niektórzy (5,8%) decydują się również na jazdę samochodem w większych grupach, aby dzielić koszty.

Wzrost cen dla wielu osób oznaczał również zmiany w planach wakacyjnych. 40,2% ankietowanych ze względu na cenę paliwa zmieniło plany wakacyjne, wśród nich 21,4% zrezygnowało z nich kompletnie, a 27,3% zdecydowało się ograniczyć dodatkowe wyjazdy. 14,8% respondentów wybrało inny środek transportu, by dotrzeć do miejsca wypoczynku, a 13,3% zmieniło wakacyjną destynację na bliższą, wynika z materiału.

Wyniki badania wskazują również, że programy lojalnościowe są jednym ze sposobów zarówno przyciągnięcia nowych klientów, jak i budowania bliższych relacji z obecnymi. 65,3% ankietowanych dołączyłoby do nowego programu lojalnościowego w zamian za możliwość skorzystania z promocji na paliwo. 29% osób nie deklaruje jednoznacznej odpowiedzi, a 6% badanych nie skorzystałoby z takiej opcji, podsumowano.

Badanie Payback Opinion Poll przeprowadzone zostało w lipcu 2023 roku wśród 684 respondentów.

Źródło: ISBnews