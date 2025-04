Ograniczenie wydatków na wielkanocne artykuły spożywcze – w ujęciu rok do roku – planuje w br. 41,9% ankietowanych wobec 47,5% rok wcześniej, zaś 36,2% konsumentów nie przewiduje takich cięć (rok temu 31%), wynika z badania Grupy BLIX. Natomiast 17,6% Polaków jeszcze nie wie, czy w tym roku zmniejszy wydatki na świąteczne zakupy spożywcze, podczas gdy rok temu było to 17,2%, zaś kwestia ta nie ma znaczenia dla 4,3% rodaków, czyli tak jak w ub.r.

„Widać, że zmniejszył się odsetek osób, które planują ograniczyć wydatki na wielkanocne zakupy spożywcze. Jednocześnie wzrósł udział konsumentów niezamierzających oszczędzać. To są wyraźne sygnały, że Polacy zaczynają delikatnie odbudowywać swoją pewność finansową, choć wciąż zachowują ostrożność” – powiedział jeden ze współautorów badania z Grupy BLIX Marcin Lenkiewicz, cytowany w komunikacie.

„Kluczowym czynnikiem decyzyjnym będzie realna dostępność atrakcyjnych cen i promocji – szczególnie w takich kategoriach, jak mięso, nabiał, pieczywo czy produkty premium na świąteczny stół. Wiele niezdecydowanych teraz osób będzie porównywało oferty dostępne w ostatniej chwili w różnych kanałach sprzedaży, tj. stacjonarnych i online. I dopiero wówczas zdecyduje, czy utrzyma zakupy na zeszłorocznym poziomie” – dodał.

Drugi ze współautorów badania Mateusz Dąbrowski podkreślił zaś, że realne podwyżki cen żywności wyhamowały, a konsumenci to odczuli, a po drugie, przez ostatnie 2-3 lata wielu nauczyło się racjonalizować wydatki, planować zakupy i korzystać z promocji, czyli kupować mądrzej, a niekoniecznie mniej.

Lenkiewicz dodał, że dla części rodzin te zmiany stały się nową normą, a to oznacza, że nie muszą dalej ciąć kosztów, bo już wcześniej zoptymalizowali swoje zakupy. Dodatkowo, od zeszłego roku widać lekki wzrost wynagrodzeń i poprawę nastrojów konsumenckich, które wpływają na większą otwartość w świątecznych budżetach.

„Nie bez znaczenia jest też fakt, że Wielkanoc to święto bardziej kameralne niż Boże Narodzenie. Polacy potrafią zorganizować je efektownie, ale ekonomicznie. Dlatego wielu z nich deklaruje, że nie ogranicza się, bo i tak kupuje rozsądnie” – zaznaczył.

Według najnowszego badania Grupy BLIX, 24,9% osób zdecydowanych na obniżenie kosztów wskazuje poziom od 10% do 15% (w ub.r. – 23,5% i drugie miejsce w zestawieniu), na przedział 15-20% wskazało 24% konsumentów (w ub.r. 23,7% i pierwsze miejsce w zestawieniu), a na zakres od 20% do 30% – 15,5% shopperów (16,7%). Następny w zestawieniu jest zakres oszczędności do 10% – 14,2% respondentów (rok temu 10,9%). Natomiast 12,4% respondentów jeszcze nie wie, o ile procent zmniejszy świąteczne wydatki względem zeszłorocznych (poprzednio – 13,3%). Pod koniec zestawienia jest przedział od 40% do 50% – 4,3% konsumentów (poprzednio – 4,4%). Na przedostatnim miejscu widać zakres od 30% do 40% – 3,4% shopperów (6,2%). Na ostatniej pozycji są oszczędności powyżej 50% – 1,3% osób (1,3%), podano.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 28 marca – 3 kwietnia 2025 roku, metodą wywiadów internetowych (CAWI), przez Grupę BLIX oraz firmę technologiczną Proxi.cloud na próbie 1 112 konsumentów, którzy we własnych gospodarstwach domowych są odpowiedzialni za realizację codziennych zakupów.

Źródło: ISBnews