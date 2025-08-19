Swoją sytuację na rynku pracy dobrze lub bardzo dobrze ocenia 44% Polaków, wynika z badań Personnel Service. Jednocześnie 42% pracowników raczej nie obawia się pogorszenia warunków zatrudnienia lub utraty pracy w najbliższych miesiącach.

„44% Polaków ocenia swoją sytuację na rynku pracy dobrze lub bardzo dobrze, 37% neutralnie, a jedynie 14% źle lub bardzo źle. To niewielka zmiana w porównaniu z poprzednią edycją badania z marca tego roku, gdy odsetek zadowolonych lub bardzo zadowolonych wynosił 43%,

a niezadowolonych lub bardzo niezadowolonych – 15%” – czytamy w komunikacie poświęconym „Barometrowi Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

Z badania wynika, że 42% pracowników raczej nie obawia się pogorszenia warunków zatrudnienia lub utraty pracy w najbliższych miesiącach, a zdecydowanie spokojnych o swoją przyszłość zawodową jest 17% badanych.

„Obawy deklaruje 24% ankietowanych (w tym 7% zdecydowanie tak), a co ósma osoba (16%) nie ma zdania. Najpewniej czują się pracownicy w wieku 55+, spośród których aż 73% nie przewiduje utraty pracy. Z kolei wśród najmłodszych zatrudnionych odsetek osób obawiających się o swoje stanowisko jest najwyższy – aż 40%” – czytamy dalej.

Najlepiej swoją sytuację postrzegają osoby zatrudnione na pełny etat – 49% z nich jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych, podano także.

„Wyraźnie niższy poziom satysfakcji deklarują osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (34%), a także pracujące na umowie o dzieło, zleceniu lub w niepełnym wymiarze etatu (po 29%)” – czytamy dalej w materiale.

Ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot ocenił, że lipcowy wzrost bezrobocia do 5,4% (o 0,2 pkt proc. więcej m/m i o 0,4 pkt proc. więcej r/r) i spadek liczby ofert pracy poniżej 250 tys. to sytuacja nietypowa i może za tym stać „niepewność utrzymująca się w gospodarce”.

„Jak tłumaczy ministerstwo, wpłynęła na to reforma urzędów pracy, która umożliwiła m.in. rejestrację rolników i rejestrację według miejsca

zamieszkania. Wydaje się jednak, że to nie wszystko. W gospodarce utrzymuje się niepewność, kurczy się liczba miejsc pracy, a coraz więcej zadań zaczyna przejmować AI. To oczywiście nie oznacza, że pracy nie ma. Firmy wciąż aktywnie rekrutują, oferty dotyczą niemal wszystkich sektorów gospodarki, ale w okresie letnim szczególnie widzimy zapotrzebowanie w gastronomii, hotelarstwie, magazynach, ogrodnictwie czy zbiorach” – powiedział Inglot, cytowany w komunikacie.

„Mimo niepokojących danych o rosnącym bezrobociu i spadku liczby ofert pracy, spodziewam się, że dla większości Polaków sytuacja zawodowa pozostanie stabilna, a ci, którzy będą otwarci na zmianę branży lub rozwój kompetencji, nadal znajdą na rynku atrakcyjne możliwości” – podsumował Inglot.

Metodologia badania: Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1120 osób. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Zrealizowane w dniach 8-11 sierpnia 2025. Metoda: CAWI.

Źródło: ISBnews