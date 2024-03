Inflacja wciąż pozostaje głównym powodem niepokoju Polaków, czego wyrazem było to, że 46% Polaków miało obawy dotyczące inflacji w lutym wobec 52% w styczniu br., wynika z cyklicznego sondażu, przeprowadzonego przez Ipsos. 47% badanych spodziewała się dalszego spadku inflacji, a 44% prognozowało pozostanie jej na dotychczasowym poziomie, co było zbliżone do wyników w styczniu.

„Inflacja ciągle pozostaje głównym powodem niepokoju Polek i Polaków, jednak w lutym martwiła już mniej niż połowę badanych (46%). Oznacza to spadek o 6 pkt proc. w porównaniu do stycznia. Na drugim i trzecim miejscu największych zmartwień badanych znalazły się: opieka zdrowotna (33%) oraz korupcja i finansowe lub polityczne skandale (30%). Obie te kategorie tracą jednak na znaczeniu w stosunku do ubiegłego miesiąca” – czytamy w komunikacie.

Co czwarty badany ma nadzieję, że sytuacja materialna będzie lepsza w nadchodzących miesiącach.

Podobnie jak w styczniu, 28% Polek i Polaków deklaruje, że zaoszczędzi pieniądze w najbliższych miesiącach, a równo połowa obawia się, że nie zgromadzi oszczędności w tym czasie. Do wartości oszczędzania przekonanych jest 68% polskich badanych, podano także.

Z badania wynika, że 31% respondentów jest przekonanych, że gospodarka osłabła w ciągu ostatniego roku, a 32% spodziewa się jej poprawy w najbliższej przyszłości.

„Wyniki lutowego badania pokazują, że obserwowany w zeszłym miesiącu pozytywny zwrot w nastrojach ekonomicznych Polek i Polaków nie był przypadkiem. Optymizm gospodarczy powoduje z kolei, że inflacja powoli ustępuje miejsca innym problemom. Od ubiegłego miesiąca obawy związane z konfliktami zbrojnymi stały się powszechniejsze, na co prawdopodobnie wpływa intensywna debata publiczna nt. bezpieczeństwa. Coraz więcej z nas martwi także kryzys klimatyczny i ochrona środowiska, które to kwestie długo były odkładane na bok ze względu na obawy gospodarcze” – powiedział research executive w zespole Public Affairs Ipsos Polska Tymoteusz Ogłaza, cytowany w komunikacie.

Wzrastają obawy związane z konfliktami zbrojnymi, które niepokoją 29% badanych – co oznacza wzrost o 6 pkt proc. względem stycznia. Wzrosły także obawy związane ze zmianą klimatu do 20% z 12% styczniu, a także zagrożeniami dla środowiska naturalnego – do 13% z 6%.

Ipsos przeprowadził comiesięczne badanie online „What Worries the World” w 29 krajach w dniach 26 stycznia – 9 lutego 2024 roku, w Polsce na 500 osób reprezentatywnej próbie w wieku od 16 do 74 lat.

Badanie dotyczące nastrojów ekonomicznych Polaków przeprowadzone w ramach sondażu wielotematycznego Omnibus CAPI w dniach 9-12 lutego 2024 roku na liczącej 1 000 osób reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 i więcej lat.

Źródło: ISBnews