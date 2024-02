Prawie połowa (48%) badanych uważa, że sytuacja gospodarcza nie zmieni się w Polsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wynika z cyklicznego sondażu, przeprowadzonego przez Ipsos. 32% ocenia, że poprawi się i jest to najwyższy odsetek od 2019 r. 20% badanych oczekuje, że sytuacja gospodarcza pogorszy się.

„Wyraźnie zmniejszyła się liczba badanych twierdzących, że sytuacja gospodarcza pogorszyła się, już co trzeci spodziewa się jej poprawy w ciągu kolejnych miesięcy. 29% badanych twierdzi, że sytuacja gospodarcza pogorszyła się w ostatnim roku, co stanowi spadek o rekordowe 14 punktów procentowych w porównaniu do grudnia. Z kolei 32% spodziewa się jej poprawy w najbliższej przyszłości – najwyższy odsetek od 2019 r.” – czytamy w komunikacie.

Trzech na czterech badanych nie przewiduje żadnych zmian w poziomie bezrobocia. Odsetek badanych, którzy nie spodziewają się zmian w poziomie bezrobocia w Polsce utrzymuje się na podobnym poziomie od września, 17% obawia się jego wzrostu, a co dziesiąty przewiduje jego spadek, podano także.

51% badanych oczekuje wolniejszego wzrostu cen lub spadku, 41% badanych takiego samego tempa wzrostu cen, 8% – szybszego, podał Ipsos.

„O tym, że warto oszczędzać, jest przekonanych 68% badanych. Jednocześnie 48% zakłada, że w najbliższych 12 miesiącach nie zaoszczędzi żadnych pieniędzy. Stanowi to spadek o 10 punktów procentowych w stosunku do grudnia. 28% deklaruje, że zaoszczędzi pieniądze w tym czasie i jest to najwyższy wynik od początku 2020 r.” – czytamy dalej.

23% badanych ocenia, że ich sytuacja materialna pogorszyła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 67% uważa, że nie uległa zmianie, 26% ma nadzieję na pozytywną zmianę w przyszłości, co stanowi najwyższy odsetek optymistów od maja 2019 r.

„Zdecydowanej większości badanych wystarcza jedynie na pokrycie bieżących wydatków. 71% badanych deklaruje, że wystarcza im środków na życie, a 21% może gromadzić oszczędności. 7% doświadcza poważnych problemów finansowych” – czytamy w raporcie.

Ipsos, badanie przeprowadzono w ramach sondażu wielotematycznego Omnibus w dniach 19 – 22 stycznia 2024 roku na liczącej 1000 osób reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 i więcej lat.

Źródło: ISBnews