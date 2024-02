Z płatności odroczonych (BNPL) skorzystało podczas zakupów w ostatnim roku 48% Polaków, z płatności ratalnych – 44%, wynika z badania konsumenckiego „Płatności ratalne i odroczone 2023/24” przeprowadzonego przez Biostat dla Comfino.pl.

„Klienci chętnie sięgają po płatności odroczone ze względu na kilka czynników. Po pierwsze, oferują one elastyczność w zarządzaniu budżetem, umożliwiając odroczenie płatności w czasie lub rozłożenie większych transakcji na raty. Po drugie, brak konieczności natychmiastowego opłacenia rachunku – co może być atrakcyjny dla osób, które chcą zminimalizować obciążenia finansowe w danym momencie. Usługa ta charakteryzuje się szybkością, intuicyjnym procesem i łatwością obsługi, co dodatkowo wpływa na jej wybór przez wielu klientów” – powiedziała country manager Twisto Polska Ewelina Orzechowska, cytowana w raporcie.

Płatności odroczone najchętniej wybierają kobiety (84,6% kupujących), oraz osoby młode w wieku 25−34 lat (40%). Najpopularniejszymi kategoriami zakupów są odzieży i kosmetyki. Średnia wartość koszyka jest największa dla produktów z kategorii „Moda”, a średnia wartość zakupów wynosi 204 zł, podano, podano w materiale.

Jak pokazuje raport, analizowane kwoty są znacznie niższe niż w przypadku płatności ratalnych, gdzie średnia wartość zakupów wynosi 3,7 tys. zł.

Wśród używającym w ostatnim roku BNPL, co piąty respondent przyznał, że kupuje ten sam lub zbliżony produkt w różnych sklepach, żeby później wybrać jeden, a resztę odesłać. Dzięki temu z własnej kieszeni nie płaci za nie wszystkie od razu, aby nie mrozić gotówki. Co trzeci przyznaje natomiast, że wykorzystuje płatność odroczoną, aby zapłacić dopiero po otrzymaniu i sprawdzeniu produktu.

Płatności odroczone (BNPL, z ang. Buy Now Pay Later) obecne są w Polsce od ok. dziesięciu lat, a od kilku przebojem ich popularność rośnie, przede wszystkim za sprawą dużych graczy jak Klarna, PayPo, Allegro Pay czy Twisto. Sposób ich działania jest bardzo przejrzysty: za zakup płaci operator BNPL, a klient oddaje całą kwotę po 30 dniach. Zazwyczaj bez opłaty, chyba że zapomni o terminie spłaty (podobnie jak w przypadku kart kredytowych), wskazano w materiale.

Raport Comfino „Płatności ratalne i odroczone w Polsce 2023/24″ powstał na podst. badania 1067 respondentów przeprowadzonego w dniach 9-12 listopada 2023 poprzez ankietę w panelu SurvGo firmy badawczej Biostat, oraz danych własnych Comfino i Twisto.

Źródło: ISBnews