Dalszego spadku inflacji spodziewało się 49% ankietowanych w październiku, zaś 44% uważało, że ceny pozostaną na takim samym poziomie, a 7% respondentów – że wzrosną, wynika z cyklicznego sondażu, przeprowadzonego przez Ipsos.

„Inflacja od dawna pozostaje głównym powodem niepokoju Polek i Polaków. W październiku obawy z nią związane deklarowało 57% badanych, co jest wynikiem o 6 pkt. proc. większym niż we wrześniu. Na drugim miejscu, z wynikiem 43%, znajduje się opieka zdrowotna. W dalszej kolejności wymieniana jest korupcja i finansowe lub polityczne skandale (37%), którą wskazało o 7 pkt. proc. więcej ludzi niż we wrześniu” – czytamy w komunikacie.

W październiku 49% badanych spodziewało się dalszego spadku inflacji. Do 7% zmniejszył się z kolei odsetek tych, którzy prognozowali szybsze tempo wzrostu cen, podano także. W ocenie Ipsps, są to rekordowo optymistyczne prognozy względem inflacji.

Również poprawę nastawienia można zaobserwować, jeśli chodzi o ocenę sytuacji w kraju. O 12 pkt proc. do 36% zwiększył się odsetek pozytywnie oceniających bieg spraw w Polsce. Są to najbardziej optymistyczne wyniki w badaniach Ipsos od sierpnia 2020 r. 45% respondentów jest zdania, ze sprawy idą w złym kierunku, a 19% nie ma zdania na ten temat.

Zdaniem 13% respondentów, sytuacja w kraju poprawiła się, według 43% – nie uległa zmianie, a 44% jest zdania, ze pogorszyła się. Bardziej optymistyczne jest nastawienie na przyszłość: 26% uważa, że sytuacja poprawi się, 55% – że nie ulegnie zmianie, a tylko 19% jest przekonanych, że się pogorszy.

Do 10% zwiększyła się liczba tych, którzy deklarują poprawę swojej sytuacji materialnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale zdaniem największej grupy respondentów (66%) ich sytuacja nie uległa ona zmianie. Co czwarty respondent (24%) twierdzi, że jego status materialny pogorszył się w ciągu ostatniego roku.

Więcej optymizmu jest widoczne w odpowiedziach na pytanie o to, jak będzie kształtować się ta sytuacja w przyszłości. 22% Polek i Polaków spodziewa się jej polepszenia (najwyższy wynik od czerech lat), 67% jest zdania, że nie ulegnie zmianie, a jedynie 11% uważa, że ulegnie pogorszeniu).

Chociaż zdecydowana większość badanych (65%) jest przekonanych o tym, że warto odkładać pieniądze (26% jest odmiennego zdania, a 8% nie ma opinii na ten temat), to jednocześnie 54% deklaruje, że nie uda im się niczego odłożyć w najbliższych miesiącach (22% uważa, że uda się odłożyć w ciągu kolejnego roku, reszta respondentów nie ma zdania na ten temat.

„Wzrost cen, ochrona zdrowia, a także korupcja i finansowe lub polityczne skandale stanowiły najważniejsze obawy Polek i Polaków w miesiącu wyborów parlamentarnych. Równocześnie w październiku nastąpił zdecydowany wzrost pozytywnych nastrojów zarówno względem sytuacji gospodarczej w kraju, jak i stanu naszych domowych finansów. Nieobserwowalne od paru lat poziomy pozytywnych odpowiedzi sugerują duży wpływ wyników wyborów na nastroje ekonomiczne Polek i Polaków” – powiedziała liderka zespołu Public Affairs w Ipsos Polska Joanna Skrzyńska, cytowana w komunikacie.

Comiesięczne badanie online „What Worries the World” zostało przeprowadzone w 29 krajach 22 września – 6 października 2023 roku, w Polsce ankietowana była licząca 500 osób reprezentatywna próba w wieku od 16 do 74 lat.

Badanie Ipsos dotyczące nastrojów ekonomicznych Polaków przeprowadzone w ramach sondażu wielotematycznego Omnibus CAPI zostało przeprowadzone 19-23 października 2023 roku na liczącej 1000 osób reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 i więcej lat.

Źródło: ISBnews