Wspierając organizacje dobroczynne 51% Polaków decyduje się elektroniczne formy płatności, wynika z badania przeprowadzonego przez Maison&Partners dla Fundacji Polska Bezgotówkowa.

„Polacy coraz chętniej decydują się na wsparcie fundacji i celów charytatywnych poprzez płatności elektroniczne – np. przelewy online, mikrodatki, czy wpłaty do eSkarbonek. To efekt nie tylko rosnącej popularności płatności cyfrowych, ale również tego, że pod wieloma względami, wpłaty elektroniczne są wygodniejsze, bezpieczniejsze i pozwalają na większą kontrolę zebranych datków” – powiedziała prezeska Fundacji Polska Bezgotówkowa Joanna Erdman, cytowana w komunikacie.

Jak wynika z badania, najchętniej wybieranymi formami pomocy finansowej na cele charytatywne jest przekazanie 1,5% podatku podczas rozliczenia rocznego – taki sposób wybiera blisko 50% ankietowanych. Mniej niż co trzeci badany przyznał, że wpłaca gotówkę do puszki (31%), a co czwarta osoba decyduje się na przelew online na konto wybranej organizacji (23%). Blisko 20% Polaków deklaruje również, że wysyła SMS-y w ramach akcji charytatywnej, a 13% bierze udział w e-zbiórkach pieniężnych na portalach zbiórek charytatywnych.

Fundacja Polska Bezgotówkowa zapytała również Polaków o to, jak postrzegają poszczególne formy wsparcia finansowego. Wyniki badania pokazują, że dla 44% ankietowanych elektroniczne formy wsparcia są przede wszystkim wygodniejsze, zwłaszcza dla osób, które nie noszą większych kwot gotówki – zwracają na to uwagę przede wszystkim młodsi respondenci w wieku 25-34 lata (50%). Zdaniem 4 na 10 ankietowanych, taka forma zbiórek jest również bezpieczniejsza. Ten aspekt jest istotny zwłaszcza dla osób powyżej 55 r. ż. (47%). Niemal co trzeci ankietowany (31%) stwierdza także, że wsparcie charytatywne w formie elektronicznej jest bardziej wiarygodne z uwagi na rozliczalność.

Badanie zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez agencję Maison&Partners na panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska licząca N=1 097 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 16-18 lutego 2024 r.

Źródło: ISBnews