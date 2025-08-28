Wymiana kotłów węglowych na kotły zasilane gazem przyczynia się do poprawy jakości powietrza i ograniczenia smogu zdaniem 52,7% Polaków, wynika z 7. edycji badania EKObarometr zrealizowanego przez agencję SW Research. 43,6% Polaków wskazuje, że ten sam efekt ma wykorzystanie autogazu w samochodach osobowych, a 51,5% Polaków chciałoby, aby kotły gazowe były nadal finansowane z programu „Czyste powietrze” (przy czym 6,9% jest przeciwnego zdania). Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP) była wśród partnerów badania EKObarometr 2025.

„Polska jest największym autogazowym rynkiem w Unii Europejskiej. Pojazdy zasilane LPG stanowią ok. 13% całego parku samochodowego. Już 18,5% respondentów potwierdza, że miało okazję prowadzić taki samochód. W odpowiedzi na pytanie, czy bardziej prawdopodobne jest, że ich kolejny samochód będzie zasilany autogazem czy energią elektryczną, aż 33,4% wskazuje LPG, a 16,9% – elektryki. Największa skłonność do wyboru pojazdu na LPG występuje wśród ankietowanych w wieku 25-34 lat: w ich przypadku aż 42,2% wskazuje tę opcję, a 14,4% samochód elektryczny. U podstaw takiego wyniku leży całkowity koszt posiadania takiego pojazdu (TCO). W przypadku gazu płynnego jest on bardzo niski, co czyni samochód na autogaz dostępnym dla każdego Polaka” – powiedział dyrektor generalny POGP Bartosz Kwiatkowski, cytowany w komunikacie.

Polacy uważają, że autogaz jest łatwo dostępny na stacjach paliw w całej Polsce (61,8%, o 3,8 pkt proc. więcej w porównaniu do 2024 r.) oraz że władze powinny zapewnić jak najdłuższą powszechną dostępność gazu płynnego LPG (54,6%, +2,6 pkt proc.).

„43,6% Polaków uważa, że używanie autogazu (gazu płynnego LPG) w samochodach przyczynia się do poprawy jakości powietrza i ograniczenia smogu, jednak wobec ubiegłego roku z 43,3% do 48,5% zwiększył się udział respondentów niepewnych co do wpływu autogazu na środowisko. Może być to efekt bardzo intensywnej promocji pojazdów elektrycznych oraz starzenia się zarejestrowanej w Polsce floty samochodowej” – czytamy dalej.

Prawie połowa (47,9%) Polaków deklaruje, że korzystało kiedykolwiek z gazu płynnego, przy czym wśród mieszkańców terenów wiejskich takich wskazań jest 50,5%. Gaz płynny najpopularniejszy jest wśród ludzi młodszych – korzysta z niego 52,1% osób w grupie wiekowej 25-44 lata. Starsi respondenci częściej korzystają z paliw stałych.

Jak zauważono w materiale, „wielkim rozczarowaniem” dla Polaków było wyłączenie kotłów gazowych z programu „Czyste powietrze”. 51,5% respondentów uważa, że kotły gazowe powinny być nadal dofinansowywane ze środków publicznych – na wsiach takich wskazań jest jeszcze więcej – 54,3%. Tylko 6,9% Polaków popiera wycofanie wsparcia finansowego dla kotłów gazowych, podkreślono.

47,6% spośród użytkowników gazu płynnego wykorzystuje go do przygotowania posiłków. Na terenach wiejskich takich osób jest 56,2%, najwięcej – w grupie wiekowej 55-64 lata. Do ogrzewania domu z LPG korzysta 13,5% użytkowników tego paliwa, przy czym na wsiach jest takich osób 15,6%. W tym zastosowaniu z gazu płynnego korzystają najchętniej ludzie młodzi – w grupie wiekowej 16-34 jest ich 18,7%, co wynika z uwarunkowań ekonomicznych przy jednocześnie wysokiej świadomości ekologicznej.

Ponadto 52,3% Polaków utrzymuje, że LPG to dobre rozwiązanie grzewcze dla obszarów, gdzie nie ma dostępu do gazociągów ani ogrzewania z sieci miejskiej, a 52,7% – że wymiana kotłów węglowych na kotły zasilane gazem LPG przyczynia się do poprawy jakości powietrza i ograniczenia smogu. Wobec ubiegłego roku liczba wskazań pozytywnych wzrosła, zakończono.

EKObarometr to cykl badań poświęcony analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec szeroko pojętej ekologii obecnej w różnych sferach codziennego życia. Realizowany jest przez agencję SW Research nieprzerwanie od I kwartału 2020 roku. Badanie EKObarometr – VII edycja przeprowadzono w dniach 5-14 maja 2025 techniką CAWI przez instytut badawczy SW Research na reprezentatywnej próbie 1 502 Polaków w wieku 16-80 lat.

Źródło: ISBnews