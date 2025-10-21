55% mieszkańców gminy Choczewo popiera budowę elektrowni jądrowej w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, podały Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), powołując się na badanie przeprowadzone przez agencję badawczą Danae. W całym powiecie wejherowskim poparcie dla tej inwestycji wynosi 62%, przy czym 70% mieszkańców powiatu jest zdania, że elektrownia jądrowa to szansa dla regionu.

„Tegoroczne wyniki badania pokazują, że pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce staje się dla mieszkańców Pomorza realną inwestycją, a mieszkańcy gminy Choczewo widzą, że budowa staje się faktem. Dla wielu z nich oznacza to, że oczekiwania, które wiążą z projektem, takie jak zamówienia dla lokalnych firm czy wykorzystanie miejscowej bazy noclegowej przez pracowników budowy, nareszcie się materializują” – powiedziała Anna Szatanowska z agencji badawczej Danae, cytowana w komunikacie.

Dla zdecydowanej większości mieszkańców powiatu wejherowskiego budowa elektrowni jądrowej w gminie Choczewo jest szansą na rozwój -odpowiedziało tak 70% respondentów z powiatu. Prawie dwóch na trzech mieszkańców tego regionu (60%) uważa, że elektrownia jądrowa korzystnie wpłynie przede wszystkim na dostępność nowych miejsc pracy. Co drugi mieszkaniec ma nadzieję, że wraz z realizacją inwestycji

poprawi się dostępna infrastruktura w powiecie, w tym powstaną nowe drogi i linie kolejowe. Prawie taki sam odsetek (45%) wspomina o ogólnym rozwoju gospodarczym regionu, wymieniono.

Wśród obaw związanych z budową elektrowni jądrowej mieszkańcy gminy Choczewo najczęściej wymieniają: pogorszenie jakości życia spowodowane uciążliwościami związanymi z budową elektrowni (38%), obniżenie atrakcyjności turystycznej (29%), oddziaływanie inwestycji na środowisko (28%). Mimo to, w gminie Choczewo poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino zadeklarowało 55% ankietowanych, a w całym powiecie wejherowskim za realizacją inwestycji opowiedziało się 62% respondentów, wskazano w materiale.

Badanie zrealizowała agencja badawcza Danae od sierpnia do września 2025 r. techniką CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) na reprezentatywnej próbie n=810 dla regionu, w tym próbie n=150 mieszkańców gminy Choczewo oraz n=150 dla powiatu wejherowskiego.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o łącznej mocy zainstalowanej 3,75 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

Źródło: ISBnews