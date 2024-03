Ponad połowa (57%) badanych w Polsce nie przyjęłoby stanowiska, gdyby miało negatywnie wpłynąć na równowagę między pracą a życiem prywatnym (wobec 57% globalnie), wynika z badania Randstad „Workomonitor” – opinii pracowników z 34 rynków w Europie, regionie Azji i Pacyfiku oraz obu Amerykach.

„Najważniejsze czynniki przy rozważaniu obecnego lub przyszłego zatrudnienia to: równowaga między życiem prywatnym a zawodowym: 94% (93% globalnie), wynagrodzenie: 92% (93% globalnie), stabilność zatrudnienia: 89% (89% globalnie)” – czytamy w raporcie.

Z badania wynika, że 53% polskich respondentów chętnie zostanie na stanowisku, które im się podoba, nawet jeśli nie ma tam przestrzeni na awans albo rozwój (51% globalnie), a 48% badanych zrezygnowałoby z pracy, gdyby uniemożliwiała ona korzystanie z życia (48% globalnie).

43% badanych twierdzi, że możliwość pracy z domu nie podlega dla nich negocjacjom (39% globalnie), podano także.

Pracownicy nadal traktują priorytetowo rozwój umiejętności przyszłości, szczególnie wobec upowszechniania się sztucznej inteligencji, wskazano też w raporcie.

„Badani o odpowiedzialności: Kto ponosi odpowiedzialność za: szkolenia i podnoszenie kwalifikacji – 10% pracownik/55% pracodawca (23%/42% – globalnie)” – czytamy dalej.

„Mimo że większość pracowników na świecie określa swoje podejście do kariery jako ambitne (56%), to jednak 51% twierdzi, że chętnie pozostanie na stanowisku, które lubi, nawet, jeśli nie daje ono perspektywy awansu. Polscy pracownicy wyróżniają się na tym tle: aż 64% uważa się za ambitnych, przy czym jednocześnie, 53% skłania się do pozostania na lubianej posadzie, nawet kosztem postępu w karierze. Polacy rzadziej niż pozostali respondenci rozważają rezygnację z pracy, jeśli się w niej nie rozwijają: (29% vs 35% globalnie) i zdecydowanie mniej chętnie biorą na siebie obowiązki managerskie (33% vs 47% globalnie)” – podsumowano.

W badaniu CAWI za pomocą kwestionariusza online (panel Dynata) uczestniczą respondenci w wieku 18-67 lat, którzy pracują co najmniej 24 godziny tygodniowo, prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są bezrobotni ale poszukują zatrudnienia. Minimalna wielkość próby dla każdego z rynków to 500 osób. Badanie zostało zrealizowane w dniach od 23 października do 11 listopada 2023 r. wśród 27 000 pracowników w Argentynie, Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Chile, Chinach, Czechach, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Indiach, Japonii, Kanadzie, Luksemburgu, Malezji, Meksyku, Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Singapurze, Hongkongu, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, USA oraz na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Źródło: ISBnews