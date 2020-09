Mamy 595 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Od początku epidemii zachorowało w Polsce 68 517 osób, poinformowało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Łącznie zmarło 2 078 osób.

„Mamy 595 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (133), małopolskiego (114), śląskiego (63), wielkopolskiego (53), podkarpackiego (46), pomorskiego (42), łódzkiego (34), warmińsko-mazurskiego (19), lubelskiego (19), kujawsko-pomorskiego (16), świętokrzyskiego (15), dolnośląskiego (13), lubuskiego (9), opolskiego (8), podlaskiego (7), zachodniopomorskiego (4)” – podał resort na swoim profilu na Twitterze.

„Z przykrością informujemy o śmierci 20 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 89-K, 88-M, 69-K Racibórz, 69-M, 85-M, 84-K Tychy, 90-K Cieszyn, 78-M Gliwice, 82-K Starachowice, 70-K Białystok, 52-M Kędzierzyn-Koźle, 95-K Poznań, 74-M, 89-M Łańcut, 81-M, 75-M, 85-K, 74-M Kraków, 44-K Nowy Sącz, 89-K Łódź. Większość osób miała choroby współistniejące” – poinformowano także.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 68 517 osób. Pacjenci znajdują się głównie w szpitalach jednoimiennych, które zajmują się wyłącznie pacjentami zarażonymi koronawirusem.

Z danych MZ wynika, że według ostatnich dostępnych danych przeprowadzono ponad 2,7 mln testów.

Według danych resortu na dzisiaj rano, hospitalizowanych było 2 168 osób, 96 664 było objętych kwarantanną, a 8 145 – nadzorem epidemiologicznym. Zajętych było 83 respiratory. Dotychczas zmarło 2 078 osób. Wyzdrowiało 47 865.

Od ponad pięciu miesięcy na terenie kraju obowiązuje stan epidemii. Od trzech tygodni obowiązują dwa rodzaje dodatkowych obostrzeń w powiatach, w których zanotowano najwięcej nowych przypadków koronawirusa. Aktualnie największe rygory obowiązują w siedmiu powiatach tzw. strefy czerwonej: w tzw. powiecie nowotarskim, Nowym Sączu, powiecie wieluńskim, łowickim, pajęczańskim, lipskim i kolskim.

Na terenie tych powiatów nie mogą odbywać się targi ani wydarzenia kulturalne. Nie działają wesołe miasteczka, parki rozrywki, parki rekreacyjne (możliwe jest natomiast prowadzenie rehabilitacji i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych). Wydarzenia sportowe mogą odbywać się tylko bez udziału publiczności. Natomiast w kościołach obowiązuje ograniczenie liczby maksymalnie do 50% obłożenia kościoła lub innego obiektu religijnego. Na zewnątrz świątyń może gromadzić się do 150 osób. W spotkaniach, także rodzinnych może uczestniczyć do 50 osób. Na siłowaniach na 1 os. musi przypadać 10 m2. W kinach może publiczność może zajmować jedynie 25% wolnych miejsc.

W kolejnych jedenastu powiatach tzw. strefy żółtej restrykcje są nieco łagodniejsze. Są to: powiat rybnicki, kłobucki, tatrzański, nowosądecki, limanowski, miasto Kraków, przemyski żuromiński, kartuski, konecki i bartoszycki.

Na terenie strefy żółtej na siłowniach, w klubach i centrach fitness na terenie tzw. stref żółtych na jedną osobę ma przypadać 7 m2 powierzchni (na terenie kraju miejsca mają być udostępniane naprzemiennie, przy zachowaniu 1,5 m odległości).

W weselach, innych uroczystościach rodzinnych i spotkaniach może brać udział maksymalnie 100 osób. Taki jest też limit liczby osób, które mogą wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych na otwartej przestrzeni (na terenie całego kraju nie ma limitu miejsc pod warunkiem zachowania 1,5 metrowego dystansu). W kinach może przebywać jedynie 25% publiczności (na terenie kraju 50%).

Organizacja kongresów i targów jest możliwa jedynie pod warunkiem, że w miejscu odbywania się imprezy będzie znajdować się 1 osoba na 4m2 (na terenie kraju 1 os. na 2,5 m).

Na pozostałej części kraju rygory są nieco mniejsze. Zniesione zostały ograniczenia dotyczące handlu i gastronomii, ale obowiązkowe jest zachowanie półtorametrowego dystansu (w przeciwnym razie należy nosić maseczkę). W restauracjach i barach odległość między stolikami powinna nadal wynosić dwa metry.

W przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, w środkach komunikacji publicznej, kościołach, kinach, sklepach, urzędach maseczki nadal są obowiązkowe.

Otwarte są kina, teatry, filharmonie, a także kluby fitness, solaria, salony tatuażu i baseny.

Jest też możliwość organizowania koncertów i widowisk zarówno w salach koncertowych jak i na otwartym powietrzu, pod warunkiem, że zajęta będzie jedynie połowa miejsc, a słuchacze czy widzowie będą zajmować je naprzemiennie.

Na boiskach i stadionach mogą być obecni kibicie (pod warunkiem, że zapełniona jest jedynie połowa miejsc). Z aquaparku może korzystać do 75% obłożenia obiektu.

Osoby uprawiające sport nie muszą nosić maseczek. Organizowanie wydarzeń sportowych jest możliwe do 250 uczestników. Nie ma obowiązku zachowania dystansu społecznego, choć jest zalecany. Na polach golfowych, kortach tenisowych, stajniach, stadninach i torach wyścigowych dla koni, przy imprezach dot. sportów wodnych i lotniczych – nie obowiązuje limit 250 uczestników.

W związku z kryzysem podjęto działania osłonowe dla firm. Do przedsiębiorców i pracowników trafiło już ponad 133,6 mld zł pomocy.

Źródło: ISBnews