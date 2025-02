Odsetek Polaków deklarujących skłonność do oszczędzania spadł do 59,8% w I kw. br. z 62,3% kwartał wcześniej, wynika z badania przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.

„Najnowsza edycja badania 'Sytuacja na rynku consumer finance’ pokazuje, że w porównaniu do IV kw. 2024 r. wśród gospodarstw domowych spadła skłonność do oszczędzania. W I kw. 2025 r. 59,8% badanych stwierdziło, że mają nadwyżki finansowe i są w stanie oszczędzać. W poprzednim kwartale odsetek optymistów w tym zakresie sięgnął 62,3%” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie jednak większość ankietowanych Polaków nie obawia się tego, że będą mieć problemy ze spłatą zobowiązań. Na pytanie o ich terminowe regulowanie 60,9% badanych odpowiedziało, że obsługa ich zobowiązań w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie przebiegać bezproblemowo (61% w IV kw. 2024 r.).

W I kw. 2025 r. 50,8% respondentów zadeklarowało, że w ciągu 12 miesięcy poniosą wydatki na dobra trwałego użytkowania, podano.

„W tym przypadku obserwujemy wyraźny spadek z 54,9% w poprzednim kwartale, co wskazuje na większą ostrożność konsumentów przy planowaniu zakupów. Nie zmieniła się za to ich skłonność do korzystania z kredytów i pożyczek – prawie połowa badanych deklaruje, że w razie konieczności poniesienia wydatków na dobra trwałe rozważy przynajmniej częściowe sfinansowanie ich za pomocą zewnętrznych środków” – powiedziała dyrektor Departamentu Raportów i Analiz ZPF Agnieszka Kozioł, cytowana w materiale.

Jak wskazują autorzy badania w jego najnowszej edycji uwagę zwracają plany Polaków dotyczące zakupu samochodu: 12,8% respondentów ocenia, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy prawdopodobnie poniosą wydatki na taki zakup. To już drugi kwartał z rzędu, gdy odsetek chętnych na nabycie auta rośnie – w IV kw. 2024 r. wyniósł on 10,6%, a w III kw. 2024 r. – 9,5%.

Na stabilnym poziomie utrzymują się tymczasem deklaracje dotyczące prawdopodobieństwa zakupu domu lub mieszkania w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. W I kw. 2025 r. taką możliwość wskazało 13,9% ankietowanych wobec 14,3% w IV kw. 2024 r.

Na podstawie badania „Sytuacja na rynku consumer finance” tworzony jest Barometr Rynku Consumer Finance (BRCF), który w I kw. 2025 r. przyjął wartość 97,7 pkt.

Wynik za I kw. 2025 r. jest o 0,5 pkt. wyższy wobec IV kw. 2024 r. i jednocześnie o 1,3 pkt. niższy niż przed rokiem. Wartość BRCF pozostaje poniżej długookresowej średniej, wskazując m.in. na pogorszenie oceny kondycji budżetów gospodarstw domowych, podano.

„Sytuacja na rynku consumer finance” to badanie realizowane od 2006 r. w odstępach kwartalnych przez ZPF oraz IRG SGH. Barometr Rynku Consumer Finance (BRCF) to wskaźnik, który pokazuje aktualne nastroje konsumentów, pozwalając przewidywać m.in. ich skłonność do zaciągania nowych zobowiązań.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to organizacja pracodawców w branży finansowej. W skład ZPF wchodzi obecnie ok. 100 podmiotów reprezentujących najważniejsze sektory rynku.

Źródło: ISBnews