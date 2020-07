6 na 10 Polaków minimum raz odwiedzili centra handlowe od zniesienia obostrzeń związanych z pandemią, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie CBRE.

„Zakupy internetowe pomimo swoich licznych zalet, nie zastąpią nam nigdy możliwości zobaczenia i dotknięcia produktu, który chcemy kupić. Dlatego aż 56% z nas zdecydowało się na wizytę w galerii po zniesieniu obostrzeń. Odwiedzalność galerii rośnie w dość szybkim tempie. Oczywiście jest to proces, który będzie trochę trwał i nie będzie dotyczył wszystkich galerii handlowych. Jednak te w najlepszych lokalizacjach, z różnorodną ofertą i dbałością o względy bezpieczeństwa nie powinny martwić się o swoją przyszłość” – powiedziała szefowa sektora handlowego w CBRE Magdalena Frątczak, cytowana w komunikacie.

Badanie wykazało, że pomimo 56% osób choć raz odwiedziło centrum handlowe od chwili zniesienia ograniczeń związanych z epidemią to opór przed wizytami w tego typu miejscach nadal ma 4 na 10 spośród wszystkich Polaków.

Jeśli chodzi o osoby w wieku od 18. do 24. roku życia – 30% młodych nie odwiedziło galerii handlowej od chwili otworzenia wszystkich sklepów, zaś w najstarszej grupie wiekowej odsetek ten wyniósł 48% tych, którzy jeszcze nie wybrali się na zakupy do centrum handlowego.

„Wśród osób, które zdecydowały się pójść do galerii handlowej, zdecydowana większość zrobiła to więcej niż jeden raz. Połowa odwiedziła ulubioną galerię handlową 2-3 razy, a co piąta osoba co najmniej 4 razy. Na jednorazową wizytę zdecydowało się tylko 27% osób” – czytamy dalej.

Badani wskazali, że do odwiedzenia centrum handlowego skłania ich oferta sklepów (wskazuje tak 37% osób) oraz promocje (33% respondentów).

„Epidemia wyraźnie pokazała, że pierwotna funkcja centrum handlowego, czyli destynacji zakupowej jest wiecznie żywa. Klientów do galerii przyciągają znane marki i ich oferta, dlatego tak istotne w kontekście ‚odbudowy’ rynku jest współpraca pomiędzy stronami. Centra nie zaczną normalnie funkcjonować i przyciągać satysfakcjonującej dla najemców grupy klientów, jeśli marki nie otworzą i odpowiednio nie zatowarują swoich sklepów” – powiedziała Frątczak.

Źródło: ISBnews