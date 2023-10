Europejskie firmy, pomimo zaostrzających się warunków finansowych oraz wyzwań spowodowanych zmianą klimatu, powracają do poziomu inwestycji sprzed pandemii, wynika z badania Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) dotyczącego poziomu inwestycji w 2023 (EIBIS 2023). Jednocześnie 64% firm odniosło straty w wyniku zmian klimatycznych (o 7 pkt proc. więcej niż rok wcześniej).

„Powrót do poziomu inwestycji sprzed pandemii to dobry prognostyk dla gospodarki i rynku pracy w Unii Europejskiej. Jednak należy zauważyć, że kontynuacja wzrostu inwestycji będzie zależeć od tego, w jaki sposób firmy w UE poradzą sobie z głównymi barierami rozwoju: wysokimi cenami energii i niedoborem wykwalifikowanej kadry. Tu istotną rolę będą pełnić banki rozwoju – EBI jest gotów udzielić niezbędnego wsparcia dla przedsiębiorców, by mogli zadbać o efektywność energetyczną swoich firm i podnieść poziom szkolenia pracowników tak, by wzmocnić ich konkurencyjność i zabezpieczyć dalszy rozwój” – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Firmy potwierdziły kluczową rolę, jaką odgrywa wsparcie finansów publicznych i wsparcie państwa w utrzymaniu poziomu inwestycji. Jednocześnie 64% firm odniosło straty w wyniku zmian klimatycznych (o 7 pkt proc. więcej niż rok wcześniej). Około połowa tych firm podejmuje działania na rzecz uodpornienia działalności na zmiany klimatyczne, a 13% jest ubezpieczonych na wypadek szkód spowodowanych zmianą klimatu. Przedsiębiorstwa przyspieszyły inwestycje w efektywność energetyczną – w mijającym roku 51% firm w UE zainwestowało w tę dziedzinę, reagując w ten sposób na wzrost cen energii, podkreślono.

29% europejskich przedsiębiorstw nadal postrzega transformację klimatyczną jako szansę. Średnio europejskie przedsiębiorstwa zwiększają również swoje inwestycje w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, inwestując więcej niż ich odpowiednicy w Stanach Zjednoczonych.

„Pomimo niestabilnych warunków 13 000 przedsiębiorstw, z którymi bank przeprowadził wywiady w połowie 2023 r., pokazuje, że inwestycje przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej utrzymują się jak dotąd na stałym poziomie. Odsetek firm z UE, które zainwestowały w tym roku, powrócił do poziomu sprzed pandemii. Na ten pozytywny wynik złożyło się uznanie przez firmy pilnej potrzeby transformacji strukturalnej oraz zgromadzone w ostatnich latach środki finansowe” – czytamy dalej.

Około 80% firm w UE odnotowało zyski w ostatnim roku finansowym, tym samym udział rentownych firm powrócił do poziomu sprzed pandemii. Co więcej, wsparcie publiczne i dotacje rządowe przyczyniły się do inwestycji, a transfery kapitałowe z sektora publicznego do prywatnego trzeci rok z rzędu wynoszą średnio blisko 2% PKB. Jednakże w miarę ograniczania pomocy finansowej skutki zaostrzających się warunków finansowych stają się coraz bardziej widoczne, wskazano również.

Jednym z kluczowych wniosków badania jest znaczny postęp, jaki europejskie firmy poczyniły w zakresie cyfryzacji, zmniejszając dystans do Stanów Zjednoczonych. Około 70% firm w UE korzysta obecnie z zaawansowanych technologii cyfrowych, co sprzyja postpandemicznemu ożywieniu gospodarczemu.

„Dodatkowo EIBIS 2023 podkreśla negatywne postrzeganie otoczenia politycznego i gospodarczego przez firmy, przy czym więcej firm w UE spodziewa się pogorszenia sytuacji w nadchodzącym roku. Firmy sygnalizują również negatywne perspektywy w zakresie dostępu do finansowania zewnętrznego w obliczu zaostrzających się warunków finansowania i stopniowego ograniczania wsparcia publicznego. Tymczasem 81% przedsiębiorstw postrzega trudności w znalezieniu wykwalifikowanej kadry. Istnieje ścisły związek pomiędzy inwestycjami firm w kapitał ludzki a ich wynikami biznesowymi w przyszłości” – zakończono.

Ankieta Grupy EBI na temat inwestycji, prowadzona od 2016 r., to coroczne badanie obejmujące około 13 000 firm. Dane zebrano w połowie 2023 r. od firm ze wszystkich państw członkowskich UE. W badaniu uwzględniono także próbę firm ze Stanów Zjednoczonych. Badanie gromadzi dane na temat charakterystyki i wyników firm, przeszłych działań inwestycyjnych i planów na przyszłość, źródeł finansowania, kwestii finansowych i innych wyzwań stojących przed firmami, takich jak zmiana klimatu, cyfryzacja i handel międzynarodowy.

