Ponad 2/3 ankietowanych (68% – wzrost o 1 pkt proc. r/r) deklaruje, że korzysta z bankowości wyłącznie elektronicznie, zaś 49% uważa banki za lidera w zakresie cyberbezpieczeństwa, wynika z badania „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa” opublikowanego przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości (WIB) oraz Związek Banków Polskich (ZBP).

„Rozwój cyfrowych finansów w postaci upowszechnienia przelewów przez aplikację, zakładania konta na selfie czy dokonywania płatności telefonem sprawia, że dla wielu czasy pieczątki z oddziału to już historia. Aż 68% ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc. r/r) deklaruje, że korzysta z bankowości wyłącznie elektronicznie. Polacy coraz rzadziej odwiedzają również administrację publiczną. Już co piąty z nas stara się załatwiać swoje sprawy urzędowe tylko przez Internet. Bez wychodzenia z domu kupujemy też odzież (28%) i elektronikę (18%)” – czytamy w komunikacie.

Z badania wynika również, że banki w oczach społeczeństwa wciąż pozostają wiodącym liderem zaufania w obszarze cyberbezpieczeństwa. Taką opinię deklaruje prawie połowa ankietowanych – 49% (spadek z 57% r/r). W dalszej kolejności jako liderów w zakresie ochrony przed cyberzagrożeniami Polacy postrzegają firmy technologiczne i służby mundurowe – po 30%.

90% uczestników badania deklaruje, że w Polsce istnieje potrzeba zintensyfikowania działań edukacyjnych w zakresie skutecznej ochrony przed cyberatakami i niebezpiecznymi praktykami w sieci poprzez tworzenie silnych haseł i ich regularną aktualizację, posiadanie kopii zapasowych danych czy instalację oprogramowania antywirusowego.

Jak wynika z badania, Polacy w wieku 18-24 lata chętnie korzystają z automatycznej synchronizacji w chmurze (37%) jako formy kopii zapasowej swoich danych. Chmury do zabezpieczenia prywatnych plików wśród ogółu badanych deklaruje, że używa 24% osób. Znaczący jest też odsetek tych, którzy nie wykonują kopii zapasowych gromadzonych danych (27%), wśród których aż 40% to osoby powyżej 65 roku życia.

Najpopularniejszymi zabezpieczeniami dostępu do smartfona pozostają – podobnie jak przed rokiem – kod PIN (46%), odcisk palca (35%), a także hasło (17%). Żadnego zabezpieczenia nie stosuje prawie co piąty ankietowany – 17%. Ponad połowa respondentów (52%) wie, że ma zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe na swoim telefonie. Relatywnie wysokie są jednak odsetki tych, którzy nie mają świadomości czy posiadają antywirusa – 19% oraz tych, którzy go nie stosują (29%).

„Jak wynika z badania, jednym z elementów wymagających konsekwentnej edukacji jest kwestia wzmocnienia świadomości klientów co do własnej roli w systemie bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że w dobie nowoczesnej bankowości elektronicznej każdy z klientów za pośrednictwem swojego urządzenia oraz loginu i hasła otrzymuje de facto własny, indywidualny klucz do banku. I podobnie jak w przypadku kluczy do mieszkania – jeżeli zostaną one zgubione lub przekazane niewłaściwym osobom – nawet najlepsze zabezpieczenia mogą nie wystarczyć do uchronienia przed poważnymi stratami” – powiedział wiceprezes WIB Michał Polak, cytowany w komunikacie.

Badanie „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa 2023” zostało przeprowadzone w czerwcu 2023 r. przez Instytut Badań Pollster na zlecenie Fundacji Warszawski Instytut Bankowości w ramach projektu edukacyjnego „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”. Tegoroczną edycję badania zrealizowano metodą CAWI na próbie n=1 084.

Źródło: ISBnews