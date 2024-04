Członkostwo Polski w Unii Europejskiej ocenia pozytywnie 71% mikro-, małych i średnich firm, negatywnie postrzega ten fakt co piąty zapytany, wynika z badanie przeprowadzonego przez EFL.

„Z badania zleconego przez EFL i przeprowadzonego na panelu Ariadna wynika, że zdecydowana większość mikro-, małych i średnich firm pozytywnie ocenia 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Oceny pozytywne (zdecydowanie i raczej pozytywnie) dało 71% ankietowanych, 20% firm wystawiło negatywną notę, a 9% nie ma zdania na ten temat. Im większa firma, tym wyższe oceny członkostwa w UE. Wśród mikro 67% zapytanych pozytywnie patrzy na minione dwie dekady, podczas gdy wśród średnich firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników ten odsetek wynosi 81%” – czytamy w komunikacie.

Większość firm pozytywnie ocenia także zmiany, jakie zaszły w Polsce w czasie minionych dwóch dekad – 78% wskazań. 13% uważa je za zdecydowanie lub raczej negatywne.

Jednym z największych benefitów członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest finansowe wsparcie polskich firm w postaci pożyczek lub dotacji. Z badania EFL wynika, że do tej pory z takiego wsparcia skorzystało 41% przedsiębiorców. Zdecydowanie rzadziej z dotacji lub pożyczek z funduszy UE korzystały mikroprzedsiębiorstwa (19%) niż małe (46%) czy średnie firmy (58%), podkreślono.

„Korzystanie z dotacji lub pożyczek z funduszy Unii Europejskiej różnicuje ocenę zarówno członkostwa w UE, jak i zmian, jakie zaszły w Polsce po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej pomocy zdecydowanie lepiej oceniają oba te aspekty. 88% instytucji, które skorzystały z funduszy unijnych, ocenia pozytywnie nasze członkostwo w UE, a 90% pozytywnie patrzy na zmiany, jakie zaszły w dwóch ostatnich dekadach” – czytamy dalej.

W badaniu zleconym przez EFL widać duże zainteresowanie przedsiębiorców dotacjami lub pożyczkami z funduszy UE w przyszłości. 58% badanych przedsiębiorców deklaruje chęć skorzystania z nich. Co ważne, wcześniejsze korzystanie z dotacji lub pożyczek unijnych istotnie różnicuje podejście do takiej pomocy w przyszłości. Przedsiębiorcy, którzy potrzebowali takiego wsparcia, znacznie częściej deklarują ponowne wnioskowanie o nie w przyszłości. 89% firm, które do tej pory dostały dotację lub pożyczkę z UE, zamierza to również zrobić w przyszłości, podczas gdy tylko 37% firm niekorzystających do tej pory z dotacji lub pożyczek wyraża taką gotowość na przyszłość.

Plany na skorzystanie z dotacji lub pożyczek z funduszy UE zdecydowanie rzadziej mają mikroprzedsiębiorstwa (33%), częściej średnie firmy (73%), wskazano również.

„Przedstawicieli polskiego biznesu zapytaliśmy także o obszary gospodarki, które ich zdaniem najbardziej potrzebują finansowego wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Ponad połowa przedsiębiorców wskazywała na energetykę, 38% na rozwój przedsiębiorczości, 36%

na infrastrukturę, 35% na klimat i ochronę środowiska, a 31% na innowacje. Warto, aby zarówno władze ogólnopolskie, jak i na poziomie samorządowym wzięły te wskazania do siebie i również one w tych obszarach mocniej zacieśniły współpracę z unijnymi instytucjami” – podsumował prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w materiale.

Badanie dotyczące oceny przez przedsiębiorców 20-letniego członkostwa Polski w Unii Europejskiej zlecił EFL i zostało przeprowadzone na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI na próbie liczącej N=311 osób reprezentujących mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji firm branży handlowej, produkcyjnej i usługowej. Badanie zostało zrealizowane w dniach 1-8 kwietnia 2024.

Źródło: ISBnews