Ponad 3/4 polskich konsumentów (77%) przyznaje, że celowo wstrzymuje się z zakupem pewnych produktów, czekając na listopadowe promocje i festiwale zakupowe Black Week, wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Allegro. Konsumenci deklarują, że w tym roku szczególną uwagę poświęcą poszukiwaniu promocji cenowych w kategorii odzieży, obuwia i dodatków (48%) oraz elektroniki (45%).

Jak pokazało badanie, 94% konsumentów robiących zakupy w czasie festiwali zakupowych Black Week, przynajmniej raz upolowała naprawdę satysfakcjonującą obniżkę, a 65% Polaków pozytywnie ocenia atrakcyjność cen w trakcie festiwalu, w porównaniu do reszty roku. To także czas przemyślanych wyborów – 66% osób planuje z wyprzedzeniem, jakie produkty kupi w tym okresie, a na zakupową spontaniczność stawia 34% klientów. Ponadto, więcej niż co 3 konsument przyznaje, że planuje wydać od 200 do 500 zł.

Wydłużanie trwania promocji z okazji Black Week jest efektem zmieniających się potrzeb konsumentów i obecnie przyjęło się wydłużać czas promocji obejmując nim także najbliższy poniedziałek (Cyber Monday), a nawet cały tydzień (Black Week), czy miesiąc (Black Month). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Allegro wydłużyło święto zakupów na platformie do 25 dni i w tym roku Allegro Black Weeks potrwa do 30 listopada, a w tym czasie klienci mogą wybierać spośród setek tysięcy produktów w obniżonych cenach, podano.

Według badania, najwięcej osób (49%) przyznaje, że korzysta z ofert promocyjnych przez cały tydzień. Mimo to, wciąż zauważyć można silne przywiązanie ponad jednej trzeciej konsumentów do konkretnych promocyjnych dni jak Black Friday i Cyber Monday (38%).

Konsumenci przyznają, że wśród najbardziej interesujących kategorii podczas nadchodzących festiwali Black Week są głównie moda (48%) i elektronika (45%), a na trzecim miejscu zaś uplasowała się uroda (20%). Popularnym wyborem są także prezenty świąteczne – co 4. osoba często decyduje się zakupić je w trakcie Black Week, co jest szansą na spore oszczędności bez konieczności obniżania jakości prezentów dla bliskich. Wśród kategorii, które najczęściej interesują mężczyzn na podium znalazły się takie kategorie jak: elektronika (58%), moda (38%) oraz oferty z kultury i rozrywka (13%). Kobiety najczęściej przeglądają oferty z kategorii moda (56%), elektronika (34%) oraz uroda (30%), podano także.

Badanie „Black Weeks 2023” zostało zrealizowane przez SW Research na zlecenie Allegro. Przeprowadzono 1010 ankiet z reprezentatywną ze względu na płeć, wiek i miejsce zamieszkania próbą dorosłych Polaków. Badanie zostało zrealizowane w formie wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel w dniach 31 października – 2 listopada 2023 r.

Źródło: ISBnews