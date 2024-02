Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński zadeklarował, że będzie współpracować z nowym rządem w „dobry i konstruktywny sposób” i wyraził gotowość do spotkania się „w każdej chwili” z ministrem finansów.

„Jako prezes NBP z całą mocą podkreślam, że będę współpracować z nowym rządem i z każdym innym rządem w ten sam dobry i konstruktywny sposób, zgodny z mandatem Narodowego Banku Polskiego, określonym w konstytucji i ustawach Rzeczypospolitej Polskiej, jak również zgodnie z przepisami 'Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej’ dotyczącymi Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Wielokrotnie to publicznie deklarowałem i będę to powtarzał przy każdej stosownej okazji. NBP nie zrobi niczego, co mogłoby zachwiać tą współpracą, w ramach naszego mandatu przy zachowaniu pełnej niezależności Narodowego Banku Polskiego” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Powtarzam to, dlatego że w mediach różnych […] pojawiają się informacje o rzekomym konflikcie z rządem czy z ministerstwem, o jakichś działaniach NBP, które miałyby kolidować z dobrą współpracą itd. Wielokrotnie temu zaprzeczałem. W każdej chwili mogę się z ministrem finansów spotkać i każda kwestię, gdyby była jakaś trudna, rozwiązywać. W tej chwili takiej kwestii nie ma, ale się mogą pojawić, jak w toku każdego procesu gospodarczego” – dodał szef banku centralnego.

Źródło: ISBnews