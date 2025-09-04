Zarządowi NBP zostanie w najbliższym czasie przedstawiona propozycja, by docelowy udział złota w rezerwach dewizowych zarządzanych przez bank centralny został zwiększony do 30%, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Zamierzam w najbliższym czasie przedstawić zarządowi Narodowego Banku Polskiego propozycję, żeby podwyższyć ten pułap, do którego zmierzamy – poprzednio ustaliliśmy na 20% rezerw – na 30%” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Oczywiście my kupujemy [złoto], kiedy jest okazja, żeby dobrze kupić” – dodał.

Na początku konferencji poinformował, że wg stanu na 3 września zasób złota banku centralnego to 515,3 ton. Wartość złota w rezerwach NBP to 57,82 mld USD (ponad 204 mld zł), dodał.

