Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły 223,5 mld euro w lipcu 2025 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 17,3% r/r (i wzrost o 5,9% w ujęciu miesięcznym).

„Na koniec lipca 2025 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 223,5 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 255,9 mld USD. NBP opublikował 7 sierpnia br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec lipca 2025 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 223,5 mld euro i był wyższy o 12,5 mld euro niż na koniec czerwca 2025 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 8,4 mld USD i osiągnął poziom 255,9 mld USD” – czytamy w komunikacie.

Liczone w złotych, aktywa rezerwowe wyniosły 953,56 mld zł (wobec 895,27 mld zł miesiąc wcześniej i 818,41 mld zł rok wcześniej).

Narodowy Bank Polski przy inwestowaniu rezerw dewizowych kieruje się przede wszystkim kryterium bezpieczeństwa i płynności. Dopiero po spełnieniu tych warunków dąży do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu w długim okresie. NBP inwestuje rezerwy walutowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część rezerw inwestuje w dłużne rządowe papiery wartościowe charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i płynności. NBP inwestuje również w dłużne pozarządowe papiery wartościowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu uzyskuje zdywersyfikowaną ekspozycję na globalny rynek akcji. Niewielka część rezerw utrzymywana jest w postaci krótkoterminowych lokat w bankach o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Źródło: ISBnews