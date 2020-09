Ambasadorowie państw UE uzgodnili dziś stanowisko, dotyczące tymczasowego wsparcia dla sektora kolejowego. Chodzi o umożliwienie państwom członkowskim wsparcia tego sektora poprzez zwolnienie przedsiębiorstw kolejowych z niektórych opłat za korzystanie z infrastruktury, a jednocześnie zadbanie o terminowy zwrot kosztów podmiotom udostępniającym infrastrukturę, poinformowała Rada Europejska.

„Te ukierunkowane przepisy nadzwyczajne mają zapewnić ciągłość działania transportu kolejowego – zmniejszą ryzyko spowodowanych przez COVID-19 upadłości w sektorze, na który bardzo mocno wpłynął czasowy brak popytu na usługi kolejowe. Aby zapewnić sprawiedliwe traktowanie podmiotów gospodarczych, zwolnienia stosowane będą w sposób całkowicie neutralny, gospodarczo zasadny i przejrzysty” – powiedział niemiecki minister transportu i infrastruktury cyfrowej Andreas Scheuer, cytowany w komunikacie.

Tymczasowe przepisy o zwolnieniu z opłat za korzystanie z infrastruktury będą obowiązywać za czas od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. W razie potrzeby okres ich obowiązywania będzie mógł zostać wydłużony. Obejmują złagodzenie obowiązków w odniesieniu do opłat dostępu do infrastruktury, opłat rezerwacyjnych i podwyżek.

W uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą zastosować odstępstwo dotyczące opłat za dostęp do infrastruktury w zależności od segmentu rynku, np. transportu pasażerskiego lub towarowego, w przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący sposób.

Państwa członkowskie same będą mogły podjąć decyzję, czy wprowadzić którekolwiek z tych odstępstw. Dodatkowo Rada zobowiązała państwa członkowskie do informowania Komisji o wszelkich podejmowanych przez nie środkach, a Komisję zobowiązała do publikowania tych informacji.

W razie potrzeby obowiązywanie odstępstw można przedłużyć w drodze aktów delegowanych Komisji – zgodnie z mandatem Rady – każdorazowo o maksymalnie 6 miesięcy i łącznie nie więcej niż o 18 miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie dzień po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Trwają negocjacje między Radą i Parlamentem Europejskim nad finalną wersją projektu rozporządzenia.

Źródło: ISBnews