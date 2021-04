AstraZeneca zapowiedziała zmniejszenie dostaw szczepionek przeciw COVID-19. W kolejnej dostawie zamiast 268 tys. ma trafić do Polski 67 tys. dawek, zmniejszone będą także dostawy w kolejnych tygodniach, poinformował pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Podkreślił, że „nie powinno to wpłynąć na plany i harmonogram szczepień”.

„AstraZeneca po raz kolejny zapowiedziała zmniejszenie dostaw do Polki. Zamiast 268 tys. do punktów szczepień dojedzie 67 tys. Niestety również mamy informację, że w kolejnych tygodniach sytuacja ma wyglądać podobnie to znaczy, że te dostawy będą ograniczone” – powiedział Dworczyk podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że rząd „będzie się starał” zastąpić AstraZenekę zaplanowaną z tych dostaw innymi szczepionkami.

„Podjęliśmy również inne działania, które mają ten sytuacji zapobiec, natomiast na ten moment nie powinno to wpłynąć na nasze plany i harmonogram szczepień, który państwu prezentujemy” – dodał.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w piątek, że do końca II kw. powinno zostać wykonanych łącznie ok. 23-24 mln szczepień.

Źródło: ISBnews