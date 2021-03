Ponad połowa Polaków (52%) planuje przeznaczyć na organizację Wielkanocy podobną kwotę jak w ubiegłym roku, a aż 40% zamierza sięgnąć po oszczędności, aby sfinansować świąteczne i wiosenne wydatki, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Twisto.

„Ponad połowa respondentów biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez IBRIS na zlecenie Twisto, planuje przeznaczyć na organizację Wielkanocy podobną kwotę jak w ubiegłym roku (52%), a 21% zamierza wydać mniej. Jedynie 8% ankietowanych chce wydać na tegoroczne święta wielkanocne więcej niż w ubiegłym roku. Żadnych dodatkowych wydatków na święta nie planuje 11% Polaków” – czytamy w komunikacie.

Z badania wynika, że blisko 23% ankietowanych planuje na wiosnę remonty i porządki w ogrodach. W tej grupie dominują przede wszystkim trzydziestolatkowie (40% wskazań). 7% badanych planuje remont lub naprawę auta po zimie. Jednak aż 58% respondentów nie chce ponosić wiosną dodatkowych wydatków. Polacy deklarują, że wiosenne wydatki sfinansują w dużej mierze z oszczędności (40) lub z bieżącej pensji (46%). Po zewnętrzne źródło finansowania, np. pożyczkę lub kartę kredytową, sięgnie jedynie 11% Polaków. Jednocześnie aż 20%. Polaków deklaruje, że chętnie odroczyłoby wydatki związane ze świętami na później, gdyby nie wiązało się to z dodatkowym kosztem.

„Płatności odroczone większości osób kojarzą się przede wszystkim z wydatkami na odzież. Wynika to z faktu, że tę formę płatności najczęściej oferują sklepy odzieżowe, które starają się przenieść doświadczenie ze sklepu tradycyjnego do internetowego. Płatności odroczone dają kupującemu możliwość przymierzenia odzieży przed opłaceniem zamówienia. Obserwujemy jednak rosnące zainteresowanie płatnościami odroczonymi wśród e-sklepów spożywczych i branży food delivery. Na wdrożenie Twisto zdecydowała się jedna z największych sieci supermarketów w Polsce POLOmarket, cieszymy się, że udało się to zrobić przed Świętami. To dobry sposób, aby zaoszczędzić. Dodatkowo oferujemy cashback na wydatki spożywcze, który sięga aż 5%. To dobry sposób, by ograniczyć koszty przygotowania Świąt Wielkiej Nocy Już wkrótce Twisto pojawi się u innych popularnych merchantów z tej branży” – powiedział country manager Twisto w Polsce Adam Miziołek, cytowany w komunikacie.

Jak wynika z badania zleconego przez Twisto, aż 60% ankietowanych słyszało o płatnościach odroczonych. Ta forma płatności jest dobrze znana przede wszystkim w grupie trzydziesto- i czterdziestolatków, zwłaszcza lepiej zarabiających.

„W przedziale wiekowym 30-39 lat o płatnościach odroczonych słyszało 65% badanych, z kolei w przedziale 40-49 lat – aż 74% respondentów. W przedziale zarobków od 3000 do 3999 zł netto miesięcznie, znajomość płatności odroczonych wskazało 76% badanych, przy zarobkach od 4000 do 4999 zł – 68%, a przy zarobkach powyżej 5 tys. zł – aż 78% respondentów” – czytamy dalej.

„Na podstawie badań możemy powiedzieć, że typowy profil klienta, który wybiera płatności odroczone jako metodę zapłaty to osoby powyżej 30. roku życia, które zamieszkują duże miasta oraz zarabiają powyżej średniej krajowej. Podobnie wygląda profil klienta Twisto. Nie powinno to dziwić – są to osoby z grupy early adopters, które chętnie poznają nowe rozwiązania, ale też świadomie zarządzają swoimi finansami. Cieszy nas jednak upowszechnienie rozwiązania Buy Now Pay Later także wśród innych grup demograficznych” – podsumował Miziołek.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Twisto Polska, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie N=1100 osób w dniach 19-20.03.2021 r.

Na polskim rynku Twisto działa od 2018 r. Oprócz aplikacji oferuje również nowatorską formułę zakupową „kup teraz, zapłać później” na jedno kliknięcie, dzięki której klient ma aż 21 dni na zapłacenie za e-zakupy bez rejestracji i dodatkowych kosztów. Partnerem strategicznym Twisto w Polsce jest ING Bank Śląski. Firma powstała w Czechach. Wśród udziałowców są grupa ING oraz towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa.

Źródło: ISBnews