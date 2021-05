Subindeks Barometru EFL dla branży transportowej na II kwartał br. wyniósł 54,5 pkt i był wyższy o 5,6 pkt w porównaniu do poprzedniego kwartału, podał Europejski Fundusz Leasingowy (EFL). To najwyższy wynik od II kwartału 2018 roku, kiedy wyniósł 57,2 pkt; wynik transportu jest też najwyższy wśród wszystkich sześciu badanych branż. Transport z największym optymizmem spogląda także w przyszłość – w opinii 46% przedsiębiorców, kondycja branży poprawi się w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

„Po raz pierwszy od wybuchu pandemii COVID-19 w Polsce wskaźnik branżowy dla transportu przekroczył próg OR. Poziom ograniczonego rozwoju mikro-, małych i średnich firm w naszym badaniu wynosi co najmniej 50 pkt. Firmy transportowe osiągnęły go po raz pierwszy nie tylko od początku pandemicznego kryzysu, ale od IV kwartału 2019 roku, kiedy ostatni raz została przekroczona ta granica. Obecny wynik, jak i prognoza kondycji na kolejne miesiące to wyraźny sygnał, że przedstawiciele branży są w zdecydowanie lepszej sytuacji niż jeszcze kwartał wcześniej i widzą coraz wyższe szanse na rozwój w tym roku” – powiedział prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.

W II kwartale br. co czwarta firma transportowa planuje zwiększyć poziom inwestycji (25%). Podobny odsetek zapytanych przedsiębiorców liczy na większe zamówienia (24%) i w związku z tym na lepszą płynność finansową (24%).

EFL w badaniu Barometr COVID-19 po raz siódmy zapytał przedstawicieli polskiego transportu, czy w kontekście kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa sytuacja w ich branży w ciągu najbliższych 6 miesięcy poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian. Opinie firm transportowych są najbardziej optymistyczne wśród badanych branż. Niemal połowa z nich (46%) ocenia, że sytuacja się poprawi, a 39% – że pozostanie bez zmian. Z kolei 7,5% zapytanych jest zdania, że się pogorszy, wskazano również.

Jeśli chodzi o powrót koniunktury, najbardziej liczna grupa jest zdania, że stanie się to w przyszłym roku (38%). Co czwarty zapytany wskazuje na jeszcze dalszą perspektywę – 2-3 lata. Co piąty w ogóle nie liczy na powrót prosperity, z kolei 17% widzi szansę na koniunkturę jeszcze w tym roku.

„Wpływ pandemii koronawirusa na MSP jest oceniany przez większość przedstawicieli przemysłu jako neutralny biznesowo. Taką opinię wyraziło 59% przedsiębiorców. 30% z nich wskazuje na negatywny charakter pandemii, a 11% na raczej korzystny wpływ na kondycję firmy” – czytamy dalej.

Transport należy do tych branż, które jako efekt pandemii rzadko wskazują upadki firm. 14% przedsiębiorców uważa, że w wyniku pandemii koronawirusa zamknie się wiele firm produkcyjnych. Dla porównania, w HoReCa tego zdania jest 85% zapytanych, w handlu 54%, a w usługach 44%. W opinii 36% zapytanych pandemia COVID-19 przełoży się na aktywne poszukiwanie nowych rynków zbytu lub na zmianę czy rozszerzenie profilu działalności. Największa jednak grupa firm transportowych (45%) nie przewiduje istotnej zmiany, podsumowano.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja miała miejsce od 22 marca do 7 kwietnia 2021 roku.

Źródło: ISBnews