Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK – syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich – wzrósł o 3,9 pkt proc. m/m i wyniósł -13,2 pkt w kwietniu, podał Instytut Badania Opinii i Rynku GfK. Ostatnie miesiące to seria regularnych, choć nieznacznych wahań w nastrojach polskich nabywców. Główny wskaźnik barometru wciąż utrzymuje się jednak na dwucyfrowym minusie. Najnowsze badanie przeprowadzone przez GfK wskazuje ponadto, że w przyszłość wciąż patrzymy z dużą ostrożnością i nie spodziewamy się znaczącej poprawy stanu naszych finansów.

„Kwietniowa poprawa wskaźnika nastrojów konsumenckich to sygnał wysyłany przez polskich nabywców, którzy mówią: jest źle, ale nie tak źle, jak się spodziewaliśmy i jak zapowiadano. Pomimo utrzymującej się już wiele miesięcy rekordowo wysokiej inflacji w handlu nie widać twardych oznak załamania. Biznes, zwłaszcza w sektorze FMCG, ma się przyzwoicie – choć warto podkreślić, że ilościowo kupujemy wyraźnie mniej produktów niż przed rokiem. O ile w najbliższym czasie w gospodarce nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, nie powinniśmy oczekiwać gwałtownej zmiany wyników. Przed nami prawdopodobnie kolejne wymagające miesiące, w których polscy nabywcy utrzymają pragmatyczną strategię oszczędzania i każdą wydaną złotówkę będą oglądali bardzo dokładnie” – powiedziała senior director w GfK Barbara Lewicka, cytowana w komunikacie.

W kwietniu 2023 r. kluczowe składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

nastąpiła poprawa oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych w ostatnich 12 miesiącach – składowa wzrosła o 8,4 pkt proc. do -16,4;

nastąpiła poprawa oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych w najbliższych 12 miesiącach – składowa wzrosła o 0,8 pkt proc. do -15,4;

nastąpiła poprawa sytuacji ekonomicznej kraju w ostatnich 12 miesiącach – składowa wzrosła o 1,1 pkt proc. do -48;

nastąpiła poprawa sytuacji ekonomicznej kraju w najbliższych 12 miesiącach – składowa wzrosła o 1,3 pkt proc. do -34,4;

nastąpiła poprawa kosztów życia w relacji do 12 miesięcy wcześniej – składowa wzrosła o 3 pkt proc. do 64,2, wymieniono.

Badanie zrealizowano w dniach 7-13 kwietnia 2023 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1 000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Źródło: ISBnews