Wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BARCF) wzrosła o 0,7 pkt proc. do 104,4 pkt w III kw. tego roku z 103,7 pkt kwartał wcześniej, wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Wartość BARCF jest nadal niższa o ok. 7 pkt proc. niż przed kryzysem.

„Według najnowszych danych ZPF i IRG SGH, w III kwartale 2021 r. wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BARCF) uległa dalszej niewielkiej poprawie. Wartość wskaźnika wzrosła się o około 0,7 pkt proc. i osiągnęła poziom 104,4 pkt (wobec 103,7 pkt przed kwartałem). Obecnie wartość BARCF jest nadal niższa o ok. 7 pkt proc. niż przed kryzysem, kiedy Barometr uległ załamaniu o ok. 24 pkt proc. (do poziomu ok. 88 pkt), ale nastroje na rynku Consumer Finanse odrobiły już ponad 2/3 pandemicznego spadku. Poprawa barometru wynika m.in. z poprawy oceny własnej sytuacji finansowej w gospodarstwach domowych. Mniej też obawiamy się bezrobocia” – czytamy w komunikacie.

Prezes ZPF Marcin Czugan wskazał, że „odsetek gospodarstw domowych deklarujących planowane poważne wydatki jest nadal niższy od poziomów sprzed kryzysu, jednak nastroje konsumentów na rynku consumer finance poprawiają się.

„W przypadku zakupu samochodu, w całości lub w części z kredytu chce go finansować obecnie ok. 86,5% (wobec ok. 79% przed kwartałem). Skłonność do korzystania z kredytu przekroczyła w tym przypadku szczyt sprzed kryzysu. W przypadku wydatków remontowych jest to obecnie około 52% (53% poprzednim kwartale), a dla dóbr trwałego użytku ok. 54% (wobec 57% w poprzednim kwartale)” – czytamy dalej.

Badanie wykazało, że pogorszyły się nieznacznie oceny konsumentów co do przyszłej sytuacji całej gospodarki.

„Obniżyły się także oczekiwania co do jakości obsługi zobowiązań. Obecnie ok. 56% respondentów spodziewa się bezproblemowej obsługi swoich zobowiązań, przed kwartałem było to ok. 59%, a w ubiegłym roku, w szczycie pandemii, nawet jedynie 40%. Również w tym przypadku wartość wskaźnika jest nadal poniżej poziomów przed kryzysem” – podały instytucje.

BARCF jest wypadkową odpowiedzi na dwa pytania dotyczące obecnych i przyszłych problemów z obsługą wszelkich zobowiązań.

Źródło: ISBnews