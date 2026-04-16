Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o kolejnej waloryzacji kontraktów drogowych, podał resort. Chodzi przede wszystkim o te umowy, w których oferty były składane przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji na Ukrainę.

„Odnosząc się do sygnalizowanej przez branżę budownictwa drogowego kwestii niemożliwego do przewidzenia, gwałtownego wzrostu kosztów prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych, wiceminister Bukowiec poinformował [podczas Kongresu Projektantów i Inżynierów], że kierownictwo MI podjęło decyzję o rozpoczęciu kolejnej, trzeciej waloryzacji kontraktów drogowych. Chodzi przede wszystkim o te umowy, w których oferty były składane przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ponad 50 takich kontraktów przekroczyło obecny limit waloryzacji wynoszący 15%” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z założeniem MI waloryzacją objęte zostaną również firmy projektujące oraz świadczące usługi nadzoru. Wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w najbliższym czasie zostanie ustalona dostępność kwot, a następnie zasady i wielkość waloryzacji oraz jej harmonogram, podano także.

Źródło: ISBnews