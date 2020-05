Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) wyda rozporządzenie, które będzie mówiło o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowanie szkół do końca zajęć dydaktycznych, zapowiedział wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

„Gdyby popatrzeć na to, o czym była mowa i czytać to, co ostało powiedziane, to wynika z tego jasno, że do końca zajęć, czyli do 26 czerwca nie ma takiej decyzji, aby uruchomić pracę pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych” – powiedział Kopeć w wywiadzie dla WP TV.

„Zostanie wydane rozporządzenie, które będzie mówiło o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowanie szkół do 26 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych” – zapowiedział wiceminister.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował wczoraj, że od 25 maja będą organizowane zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla klas I-III, nie będą one jednak obowiązkowe. Rodzicom, którzy nie skorzystają z tej oferty będzie nadal przysługiwać prawo do zasiłku opiekuńczego.

Ponadto, od poniedziałku 18 maja będzie możliwość prowadzenia zajęć praktycznych w szkołach policealnych, a od 25 maja – organizowania prób, ćwiczeń indywidualnych na uczelniach artystycznych np. muzycznych. Od 25 maja możliwość konsultacji ze swoimi nauczycielami, którzy przygotowują ich do egzaminów będą mieć maturzyści i ósmoklasiści, natomiast od 1 czerwca – wszyscy uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Źródło: ISBnews