Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uzyskał możliwość wspierania polityki ekonomicznej kraju poza Polską i na mocy umowy z Ministerstwem Finansów (MF) zajął się obsługą Finansowego Instrumentu Współpracy Rozwojowej (FIWR), podał bank. BGK może m.in. realizować projekty inwestycyjne poza UE, na przykład w Ukrainie, łącząc instrumenty i środki europejskie z polskimi.

„Na mocy najnowszej nowelizacji ustawy o współpracy rozwojowej powstał Finansowy Instrument Współpracy Rozwojowej (FIWR), którego operatorem został Bank Gospodarstwa Krajowego. W ślad za tym, BGK i Ministerstwo Finansów podpisały umowę sankcjonującą zasady obsługi i przekazywania środków, które zasilą FIWR” – czytamy w komunikacie.

Jako operator FIWR, BGK może: oferować długoterminowe instrumenty w formule bezpośredniego finansowania projektów oraz dopłatę do odsetek, udział w ryzyku; udzielać bezzwrotnego finansowanie na pomoc techniczną; alokować środki z FIWR jako wkład kapitałowy do międzynarodowych funduszy inwestycyjnych, wymieniono.

„BGK zajmie się obsługą Finansowego Instrumentu Współpracy Rozwojowej (FIWR), co pokazuje jak ogromnym zaufaniem zostaliśmy obdarzeni. Współpraca rozwojowa należy do krajowego soft power. Finansowy Instrument Współpracy Rozwojowej to twardy mechanizm, który pozwoli Polsce realizować ją pełnowymiarowo. Środki gromadzone w FIWR będą głównie pochodzić ze Skarbu Państwa” – powiedział prezes Mirosław Czekaj, cytowany w komunikacie.

„BGK zdobył możliwość wspierania polityki ekonomicznej kraju poza Polską. Najbardziej zyskają na tym rodzimi przedsiębiorcy. Będą mogli skorzystać ze wsparcia finansowego w państwach, do których dotrze polska pomoc rozwojowa. BGK zaoferuje im między innymi kredyty inwestycyjne, bezzwrotne granty, czy pomoc techniczną” – dodała pierwsza wiceprezes BGK Marta Postuła.

Środki FIWR mogą pokrywać część ryzyka własnego BGK, np. wspólnie z gwarancjami UE. FIWR nie ma możliwości zadłużania się i zwiększania przez to zadłużenia sektora finansów publicznych, podano także.

Współpraca rozwojowa to wsparcie państw dotkniętych kryzysem humanitarnym, politycznym, czy gospodarczym. Polska współpraca rozwojowa, tj. polska pomoc, jest elementem polityki zagranicznej naszego państwa. Program polskiej współpracy rozwojowej zakłada pomoc gospodarczą, ekonomiczną, udzielanie pomocy humanitarnej i prowadzenie edukacji globalnej. Na mocy znowelizowanej w maju tego roku ustawy o współpracy rozwojowej oraz innych ustaw, jedną z instytucji realizujących polską współpracę rozwojową w zakresie ekonomicznym i gospodarczym jest Bank Gospodarstwa Krajowego, przypomniano w materiale.

BGK to należący w całości do skarbu Państwa bank rozwojowy, wspierający zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Bank inicjuje i rozwija współpracę między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Na koniec 2024 r. aktywa BKG wynosiły prawie 270 mld zł, a kapitał własny niemal 41 mld zł.

Źródło: ISBnews