Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz przedstawiciele władz samorządowych i spółek komunalnych podpisali osiem umów pożyczek na zieloną transformację miast ze środków Krajowego Planu Obudowy (KPO), na łączną kwotę 37,9 mln zł, podał bank.

„Do grona samorządów z finansowaniem z pożyczki wspierającej zieloną transformację miast dołączyły dziś kolejne podmioty. Cieszymy się, że pieniądze z KPO zostały przeznaczone na usuwanie realnych przeszkód na drodze do zrównoważonego rozwoju wspieranych miejscowości. Zielona transformacja miast wiąże się także z dużą społeczną odpowiedzialnością. Każda inwestycja ma sprzyjać integracji i większemu zaangażowaniu lokalnej społeczności w taki sposób, by stać się impulsem do lokalnego wzrostu gospodarczego. Doskonale ilustrują takie działania dzisiejsze projekty. Przywrócenie mieszkańcom zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim czy zabytkowej wieży ciśnień i jej otoczenia są przykładami rewitalizacji, które wpisują się z ramy zrównoważonego rozwoju na równi z niezbędnymi do bezpiecznego i komfortowego życia modernizacjami kanalizacji, budowy chodników czy wymiany oświetlenia” – powiedziała pierwsza wiceprezes BGK Marta Postuła, cytowana w komunikacie

Pożyczki udzielane ze środków KPO przyczynią się do poprawy jakości wody i zmniejszenia zanieczyszczenia wód gruntowych dzięki:

– modernizacji oczyszczalni ścieków w Lublinie (lubelskie; 7,5 mln zł) i Ostródzie (warmińsko-mazurskie; 5,8 mln zł);

– budowie i renowacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Ostródzie (warmińsko-mazurskie; 2,5 mln zł) i Boguchwale (podkarpackie; 0,2 mln zł)” – czytamy także.

Środki zrefinansują także wymianę oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne (Boguchwała; 0,2 mln zł) oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych dzięki budowie chodników przy drogach powiatu golubsko-dobrzyńskiego (woj. kujawsko-pomorskie; 0,6 mln zł), podano.

Ponadto w Kowalewie Pomorskim instrument zielonej transformacji miast przyczyni się do sfinansowania drugiego etapu adaptacji zabytkowego budynku sądu na Szkołę Muzyczną I stopnia (woj. kujawsko-pomorskie; 3,1 mln zł) natomiast w Szczytnie (warmińsko-mazurskie; 18 mln zł) umożliwi rekultywację ścisłego centrum miasta z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień, podano także.

Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast to instrument, z którego skorzystają m.in. jednostki samorządu terytorialnego i spółki komunalne. Środki można przeznaczyć na przykład na inwestycje w tereny zielone czy termomodernizację i odnawialne źródła energii (OZE).

Pożyczka jest udzielana na okres nawet do 20 lat. Jej oprocentowanie (w zależności od projektu i statusu podmiotu ubiegającego się o środki) wynosi od 0 do 1%. W przypadku części projektów możliwe jest też umorzenie 5% kapitału pożyczki. Karencja w spłacie kapitału wynosi do 24 miesięcy od daty zakończenia realizacji inwestycji.

Pożyczka nie wiąże się z prowizją, ani opłatami za jej udzielenie i obsługę. Może sfinansować do 100%. kosztów kwalifikowalnych netto (bez podatku VAT), z zastrzeżeniem posiadania zdolności kredytowej do jej spłaty.

Finansowanie może dotyczyć wyłącznie projektów zgodnych z zasadą Do No Significant Harm (DNSH), która oznacza, że żadne działania finansowane ze środków unijnych nie mogą pogarszać stanu środowiska naturalnego i przyczyniać się do eskalacji kryzysu klimatycznego.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

Źródło: ISBnews