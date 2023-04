Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosiły nową edycję programu „Mój Prąd”.

„W ramach piątej edycji programu przewidziane są dofinansowania dla fotowoltaiki, magazynu energii, pompy ciepła w różnych konfiguracjach, magazynów energii, systemu zarządzania energią, kolektorów słonecznych. Program będzie dedykowany dla trzech grup odbiorców: dla tych, którzy jeszcze nie korzystali z programu; dla prosumentów rozliczających się w systemie net metering i nie korzystających do tej pory z programu 'Mój Prąd’ oraz dla wnioskodawców, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii w systemie net metering i już skorzystali z programu 'Mój Prąd’ i chcą przejść na system net billing” – czytamy w komunikacie.

W zależności od grupy, dofinansowanie wyniesie od 3 do 7 tys. zł na cel główny i od 5 do 28 tys. zł na urządzenia dodatkowe. Pełna wartość dofinansowania to 58 tys. zł dla osób, które chcą skorzystać ze wszystkich elementów programu, podano również.

Jak podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, celem programu jest pomoc prosumentom w zużywaniu energii, którą sami produkują, minimalizując jednocześnie ewentualne zagrożenia dla sieci elektrycznej.

Program „Mój Prąd” to inicjatywa, która została zapoczątkowana w 2019 roku i którą rozwijano na przestrzeni lat. Do tej pory skorzystało z niej ponad pół miliona osób, a dofinansowanie wyniosło prawie 2 mld zł.

Źródło: ISBnews