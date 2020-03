Bitdefender, globalny producent rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem, w związku z panującą pandemią COVID-19 przekazuje bezpłatne rozwiązania bezpieczeństwa klasy korporacyjnej dla wszystkich organizacji opieki zdrowotnej na całym świecie, poinformował Marken – polski przedstawiciel firmy Bitdefender.

„Z racji panującej pandemii COVID-19 wiele osób zwraca mniejszą uwagę na to, jakie strony internetowe odwiedza. Niestety, Bitdefender zaobserwował zwiększoną aktywność hakerów, którzy próbują to wykorzystać. Z raportów wynika, że w marcu liczba incydentów złośliwych związanych z COVID-19 już wzrosła o 475% z porównaniu z lutym, a do końca miesiąca wzrośnie ponad 5-krotnie. Przykładem postawy hakerów może być włamanie kilka dni temu do sieci jednego z największych szpitali w Czechach m.in. robiącego testy na koronawirusa i narażenie go na problemy logistyczne oraz finansowe” – czytamy w komunikacie.

Dlatego też globalny producent zajmujący się zabezpieczeniem danych oferuje za darmo swoje rozwiązania dla wszystkich organizacji opieki zdrowotnej. a wszystkie instytucje w Polsce zainteresowane otrzymaniem darmowych rozwiązań powinny kontaktować się z firmą Marken – polskim przedstawicielem firmy Bitdefender.

„Chodzi zarówno o duże szpitale, jak i małe gabinety lekarskie, dentystyczne oraz optyczne. Każda taka placówka może otrzymać bezpłatne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo danych przez dwanaście miesięcy. Dzięki temu komputery będą mniej podatne na cyberataki hakerów” – czytamy także.

Marken uruchomił także program wsparcia dla firm, dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą zadbać o bezpieczeństwo swoich danych. Aby nie obciążać budżetów firmowych, firma Marken w porozumieniu z Bitdefender oferuje wybrany produkt za niecałe 10% jego wartości.

Bitdefender jest globalnym liderem cyberbezpieczeństwa chroniącym ponad 500 milionów systemów w ponad 150 krajach. Spółka powstała w 2001 r. w Rumunii i zatrudnia obecnie na całym świecie 1600 osób.

Źródło: ISBnews