Prawie 75% gospodarstw domowych przekaże 1,5% podatku na organizacje pożytku publicznego (OPP), wynika z badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, opracowywanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2023 r. wsparcie w postaci 1,5% podatku PIT (za 2022 r.) przekazało OPP 12,7 mln podatników.

Największy odsetek (42,2% ogółu) stanowią te, które chcą odpisać środki na cele związane z pomocą dzieciom. Na drugim miejscu znalazła się pomoc zwierzętom (17%). Z kolei respondenci, którzy nie odpiszą 1,5% podatku na OPP, najczęściej wskazywali, że nie płacą podatku PIT bądź ta kwestia ich nie interesuje, podano.

„Warto zwrócić uwagę na to, że co dwudziesty ankietowany wskazał, iż nie odpisze części swojego podatku na OPP, bo nie wie, jak to się robi. To wskazówka, że warto prowadzić działania edukacyjne i tłumaczyć, że przekazanie 1,5% podatku nic nie kosztuje. Jedyne, co trzeba zrobić, by wspomóc potrzebujących, to wpisać numer KRS wybranej organizacji w odpowiedniej rubryce rozliczenia podatkowego” – podkreślił prezes ZPF Marcin Czugan, cytowany w komunikacie.

Badanie ZPF i IRG SGH pokazuje zróżnicowanie regionalne w kwestii odpisywania 1,5% podatku na OPP. Największy odsetek respondentów deklaruje przekazanie środków w województwie lubuskim (85,2%). Najmniejszy – w województwie opolskim.

„W tym roku jest szansa na przebicie granicy 2 mld zł, co byłoby rekordem w historii odpisów na OPP” – wskazał ekonomista IRG SGH i współautor badania Sławomir Dudek.

Według szacunkowych danych Ministerstwa Finansów, dochody z podatku PIT w 2023 r. tylko w części budżetu centralnego wyniosły prawie 92 mld zł. Łącznie z udziałami samorządów wypływy z PIT mogą wynieść nawet 170 mld zł, przypomniano w materiale.

„1,5% z tej kwoty to ponad 2,5 mld zł. Jeżeli więc faktycznie trzy czwarte podatników, jak wynika z naszego badania, zdecyduje się przekazać 1,5% podatku na OPP, to przekroczenie kwoty 2 mld zł jest możliwe” – podsumował Dudek.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to organizacja pracodawców w branży finansowej. W skład ZPF wchodzi obecnie blisko 100 podmiotów reprezentujących najważniejsze sektory rynku.

Źródło: ISBnews