Bon turystyczny przyczynił się do wzrostu popytu na usługi turystyczne, a także do poprawy jakości tych usług, dlatego narzędzie to powinno być kontynuowane, uważa prezes Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) Rafał Szlachta. Dotychczas aktywowano ponad 2,3 mln bonów turystycznych o wartości 2 mld zł. Z tytułu płatności bonem do przedsiębiorców z sektora turystycznego trafiło dotychczas ok. 880 mln zł.

„Polski bon turystyczny to już prawie 1 mld zł, który trafia do polskich przedsiębiorców w ciągu tego czasu kiedy bon działa to jest także 3,5 mln dzieci, którzy ten bon aktywowali i go wykorzystują. […] Polski bon turystyczny – mam taką nadzieję – zostanie z nami na dłużej. Bo to narzędzie powinno być kontynuowane” – powiedział Szlachta podczas konferencji prasowej.

Program Polski Bon Turystyczny wszedł w życie 1 sierpnia 2020 roku i do chwili obecnej skorzystało z niego już ponad 3,5 mln dzieci. Na konta przedsiębiorców zarejestrowanych w programie wpłynęło dotychczas blisko 880 mln zł.

Od uruchomienia programu w sierpniu 2020 roku do 12 lipca br. beneficjenci aktywowali ponad 2,3 mln bonów o wartości 2 mld zł.

Aby wsparciem z tytułu programu objąć jeszcze większą liczbę podmiotów bezpośrednio i pośrednio związanych z branżą turystyczną, w styczniu 2021 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, poszerzającą zakres usług turystycznych opłacanych bonem o imprezy turystyczne jednodniowe związane nie tylko z zakwaterowaniem, ale również z rejsem lub przejazdem połączonym , m.in. ze zwiedzaniem z przewodnikiem, wyżywieniem, animacjami i warsztatami artystycznymi, zajęciami sportowymi i innymi.

W połowie lipca liczba zarejestrowanych właścicieli obiektów noclegowych i organizatorów turystyki przyjmujących płatności w formie bonów wyniosła blisko 27 tysięcy. Lista podmiotów turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, świadczących usługi hotelarskie lub turystyczne w Polsce, które mogą przystąpić do programu jest otwarta.

Do skorzystania z bonu w wysokości 500 zł uprawnionych jest około 6,5 mln beneficjentów świadczenia 500+, dzieci rodziców pobierających świadczenia opiekuńcze za granicą oraz wszyscy, którzy nabędą takie prawo do 31 grudnia 2021 roku. Na dzieci niepełnosprawne przysługuje świadczenie dodatkowe w wysokości 500 zł.

Na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) mogą ciągle rejestrować się przedsiębiorcy turystyczni, którzy będą przyjmować płatności bonem. Chodzi o firmy lub organizacje pożytku publicznego, które realizują usługi hotelarskie lub organizują imprezy turystyczne na terytorium Polski.

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny.

Bonem można płacić do 31 marca 2022 r., ale z usługi będzie można korzystać także po tej dacie.

Źródło: ISBnews