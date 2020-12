Planowany zwiększony nadzór regulacyjny nad platformami cyfrowymi, w tym m.in. wdrożenie nowych zasad należytej staranności oraz moderacji treści, muszą być zaprojektowane w sposób przemyślany, aby nie hamować rozwoju innowacyjnych rozwiązań, uważa Koalicja Cyfrowa państw z Europy Środkowo-Wschodniej i krajów bałtyckich.

Koalicja, w skład której wchodzą organizacje z Polski, Bułgarii, Czech, Litwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii raz Węgier odniosła się do prekonsultacji, prowadzonych przez Komisję Europejską w związku z nowym Kodeksem Usług Cyfrowych. Sygnatariuszem listu jest także Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego „Cyfrowa Polska” (ZIPSEE), organizacja zrzeszająca największe firm z branży RTV i IT działających na polskim rynku.

Jeszcze w grudniu spodziewane jest opublikowanie pełnego projektu przez KE. Finalny kształt Kodeksu Usług Cyfrowych będzie miał znaczący wpływ na funkcjonowanie całej przestrzeni cyfrowej w Unii Europejskiej.

„Wzmożony nadzór regulacyjny nad platformami cyfrowymi, w tym wdrożenie nowych zasad należytej staranności, obowiązków zadośćuczynienia wobec użytkowników i transparentności oraz moderacji treści, muszą być zaprojektowane w sposób przemyślany, aby nie hamować rozwoju innowacyjnych rozwiązań oraz z zachowaniem szacunku dla ich stale wzrastającej różnorodności w Unii Europejskiej” – czytamy w komunikacie.

Koalicja sugeruje Komisji, by projektując tego typu wymagania i rozwiązania prawne, pamiętano o równowadze pomiędzy naruszaniem poufnych informacji handlowych cyfrowych przedsiębiorstw a zapewnieniem transparentności.

„W pełni zgadzamy się z ideą jednolitego rynku i walki z jego fragmentacją. Uważamy, że prawa i obowiązki wynikające z nowych przepisów powinny mieć charakter uniwersalny i jednolity dla wszystkich gospodarek w całej Unii Europejskiej” – powiedział cytowany w komunikacie prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, który podpisał się pod wspólnym stanowiskiem w tej sprawie.

„Liczymy również na to, że kraje członkowskie UE z regionu Europy Środkowo-Wschodniej będą współdziałały przy pracach nad Kodeksem i wypracują wspólne stanowisko w tej sprawie. Jako Koalicja Cyfrowa chętnie podzielimy się swoim doświadczeniem i opiniami w tym zakresie” – dodał.

Odnosząc się do zaproponowanych „strażników dostępu” (ang. gatekeepers), Koalicja Cyfrowa zaleca szczególną uwagę przy określaniu kryteriów wyznaczania „strażników”.

„Regulacje nie mogą powstrzymywać małych i średnich przedsiębiorstw przed osiągnięciem pozycji liderów rynku. Zapobieganie zjawisku preferencyjnego traktowania własnych usług i produktów (ang. self-preferencing) oraz praktykom odwodzącym od alternatywnych usług i produktów (ang. „anti-steering practices”) nie może prowadzić do ograniczenia naturalnie występującej synergii pomiędzy rozwijającymi się usługami, czy hamować realizacji długoterminowych strategii wprowadzania nowych usług przez jedno przedsiębiorstwo” – zaznacza Koalicja.

Wskazuje też na konieczność ostrożnego i odpowiedzialnego projektowania regulacji dotyczących zjawiska wiązania i łączenia usług oraz produktów w pakiety (ang. „tying and bundling”).

Jednocześnie organizacje, zrzeszone w ramach Koalicji Cyfrowej wyrażają zaniepokojenie w związku z planem stworzenia czarnej listy praktyk, zaproponowanym przez Komisję Europejską”.

„Implementacja zakazów o szerokim zakresie w stosunku do praktyk, takich jak wyłączność na użycie danych, czy wspomniane zjawisko self-preferencing może nie sprawdzić się w przypadku wysoce zróżnicowanego środowiska usług cyfrowych. Narzucenie obowiązku oferowania użytkownikom wyboru co do łączenia przechowania danych lokalnie i zamiejscowo, generując dodatkowe koszty dla dostawców usług, może się również w wielu przypadkach okazać znacznym wyzwaniem od strony technicznej. Wzmożony nadzór regulacyjny, w tym formy szczegółowych audytów usług, jest postrzegany jako zagrożenie dla wzrostu innowacyjnych rozwiązań” – czytamy w komunikacie.

Koalicja rekomenduje „zachowanie uwagi i wstrzemięźliwości w czasie prac nad zakazami o szerokim zasięgu w ramach budowania wspomnianej czarnej listy”. Obawia się, że nowe zasady zaproponowane jako element ram odpowiedzialności prawnej pośredników treści oraz regulacje ex-ante mogą mieć efekt przeciwny do zamierzonego, prowadzić do nadwerężenia możliwości małych i średnich przedsiębiorstw, a w efekcie uniemożliwić ich wzrost.

Organizacje podkreślają, że tworzenie Kodeksu Usług Cyfrowych musi postępować z poszanowaniem roli i możliwości sektora MŚP i startupów w napędzaniu innowacji, a nowe prawo nie może prowadzić do narzucenia brzemienia kosztownej obsługi prawnej, szczególnie jeśli regulacje mają na celu wyrównanie szans na rynku dla wszystkich jego uczestników, niezależnie od wielkości przedsiębiorstw.

Koalicja zwraca też uwagę, by podczas opracowywania regulacji dołożyć wszelkich starań, by nie zaszkodziły one w handlu transatlantyckim i nie ograniczyły dostępu Europejczyków do szerokiej oferty usług, czy powstrzymania ekspansji europejskich cyfrowych przedsiębiorstw.

Koalicja zwróciła się również do KE z apelem, by ta na każdym etapie prac nad Kodeksem Usług Cyfrowych brała pod uwagę zdanie branży cyfrowej.

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego „Cyfrowa Polska” (ZIPSEE) to branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit, zrzeszająca największe firm z branży RTV i IT – producentów, dystrybutorów i importerów działających na polskim rynku. Członkami Związku Cyfrowa Polska są: AB S.A., Action. S.A., Canon Polska Sp. z o.o., Ericsson Sp. z o.o., Google Commerce ltd., Hewlett Packard Enterprise (HPE), HP Inc Polska Sp. z o.o., IS-Wireless, Komputronik S.A., LG Electronics Polska Sp. z o.o, Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce Sp. z o.o., Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., Sony Europe B.V. (Sp. z o.o.), Tech Data Sp. z o.o.

Źródło: ISBnews