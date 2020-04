Przedstawiciele sektora nieruchomości wspierają Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, który kilka tygodni temu został przekształcony w największy jednoimienny szpital zakaźny w stolicy. Obecnie przebywa w nim stu pacjentów zarażonych koronawirusem. Szpital potrzebuje funduszy na zamówienie dodatkowego sprzętu ratującego życie chorych, a także zakup środków ochrony osobistej dla personelu. Pomóc można włączając się w akcję „Real estate for real-life heroes”, którą zorganizowało JLL.

„Obecnie w naszym szpitalu jest hospitalizowanych stu pacjentów, którzy są zarażeni koronawirusem SARS-CoV-2. Chorzy są pod opieką 400-osobowego wielospecjalistycznego zespołu, który dziennie przyjmuje także kilkadziesiąt osób z podejrzeniem zakażenia. Nasi pracownicy potrzebują dobowo blisko tysiąc masek typu FFP3. Oprócz tego, musimy zabezpieczyć dodatkowe respiratory, kardiomonitory oraz aparaty do prowadzenia długotrwałego pozaustrojowego natleniania krwi. To bardzo kosztowny sprzęt, bez którego nie będziemy mogli skutecznie walczyć o życie najciężej chorych w momencie, kiedy liczba pacjentów jeszcze wzrośnie” – powiedziała kierownik Działu Pacjenta, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Iwona Sołtys, cytowana w komunikacie.

Z myślą o potrzebach warszawskiej placówki w kwietniu ruszyła akcja „Real estate for real-life heroes”, w ramach której na rzecz szpitala przekazywane są darowizny. Do tej pory przyłączyły się do niej, m.in. firmy BNP Paribas Real Estate Poland, BPI Real Estate Poland, Cushman & Wakefield, Dentons, Dom Development, Knight Frank, KR Group, Metro Properties, NEPI Rockcastle, Panattoni, Penteris, Savills, SEGRO oraz Linkleaders. Do akcji wciąż mogą dołączyć zarówno firmy, jak i indywidualni darczyńcy, którzy chcieliby wesprzeć szpital, podano w materiale.

„To inicjatywa zespołu, który mimo izolacji chciałby aktywnie wspierać lekarzy i pielęgniarki, działających każdego dnia na froncie walki z epidemią. Akcję kierujemy do całej branży nieruchomości, tym bardziej że sektor już wielokrotnie udowadniał gotowość do wspólnego działania. Świetnym przykładem, że razem możemy więcej jest coroczny Charytatywny Turniej Siatkówki Plażowej. Oczywiście branża nie jest warunkiem koniecznym – zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy, zarówno firmy, jak i osoby prywatne i indywidualnych darczyńców. Liczy się każda kwota” – skomentowała członek zarządu JLL w Polsce Anna Młyniec.

