„W 2026 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju inwestuje w przełomowe technologie, które odpowiadają na najważniejsze wyzwania Polski i Europy. Nasze programy, adresowane przede wszystkim do innowacyjnego biznesu i nauki, tworzymy na podstawie globalnych megatrendów oraz strategicznych dokumentów krajowych i unijnych. Rolą NCBR jest bowiem patrzeć dalej niż inni – z myślą o pozyskiwaniu rozwiązań dla gospodarki jutra. Budżet przewidziany na realizację naszych zadań w bieżącym roku wynosi 4,4 mld zł” – powiedział Małachowski w rozmowie z ISBtech.

NCBR planuje ogłosić ponad 40 konkursów, finansowanych w ramach różnych strumieni i mechanizmów – pierwsze z nich są już w toku, dodał.

„Skupiamy się na obszarach o największym potencjale wzrostu, a zarazem wpływu na jakość życia obywateli. Zgodnie z zasadą 'Przyszłość dzieje się u nas’ oraz strategią NCBR na lata 2025-2030 stawiamy przede wszystkim na cztery filary: zdrowie publiczne i biotechnologie, cyfryzację i głębokie technologie, innowacje wspierające transformację energetyczną oraz obronność i bezpieczeństwo. Jestem przekonany, że właśnie te sektory, znajdujące odzwierciedlenie w naszych programach, będą kształtować rozwój gospodarek przyszłości” – wymienił dyrektor NCBR.

Zwrócił uwagę, że wytypowane kierunki są spójne z priorytetami Komisji Europejskiej wdrażanymi w ramach inicjatywy STEP – Platformy na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy. Instrument ten chce wzmocnić suwerenność technologiczną UE, zwiększyć jej konkurencyjność, ograniczyć zależności od rynków zewnętrznych i zadbać o odporność na globalne kryzysy.

„Myślę, że STEP to ogromna szansa dla polskich firm i instytucji, które potrafią tworzyć przełomowe innowacje. Od marca będziemy ogłaszać tegoroczne nabory w ramach tego instrumentu – w obszarach Digital i Deeptech, Cleantech oraz Biotech. Będą one realizowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Łączny budżet na ten cel to 900 mln zł” – wskazał Małachowski.

