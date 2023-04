Budżet państwa przejmie od 2024 r. finansowanie wydatków, na które dziś pieniądze przeznacza tzw. fundusz covidowy działający w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), zapowiedziano w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (WPF), przyjętym we wtorek przez rząd.

W WPF, który jest jednocześnie aktualizacją programu konwergencji, wysyłaną przez rząd co roku Komisji Europejskiej, czytamy, że od przyszłego roku planowane jest przejęcie przez budżet państwa finansowania „zadań realizowanych przez Fundusz Przeciwdziałania Covid-19”, podał portal 300gospodarka.pl.

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19, zwany też funduszem covidowym, został utworzony na początku pandemii w 2020 roku. Początkowo jego zadaniem było finansowanie walki z pandemią i jej skutkami. By robić to bezpiecznie z punktu widzenia konstytucyjnego progu dla państwowego długu publicznego, fundusz covidowy ustawowo wyłączono z sektora finansów publicznych. Dzięki temu dług, jaki w jego imieniu zaciągał BGK, nie zaliczał się do długu publicznego obliczanego według metodologii krajowej, przypomina serwis.

„Ale w ostatnich miesiącach pieniądze z funduszu szły na cele dość luźno związane ze skutakmi Covid-19. Z jego puli finansowano na przykład wypłaty dodatków węglowych. Teraz rząd deklaruje zerwanie z tą praktyką już od przyszłego roku. Jak podaje WPF jest to zbieżne z celem reformy ram budżetowych w Krajowym Planie Odbudowy oraz postulatami Komisji Europejskiej. KE nawoływała już wcześniej do zwiększenia transparentności i efektywności finansów publicznych” – czytamy w 300gospodarka.pl.

„W praktyce działanie to oznaczać będzie, że na rzecz tego funduszu nie będzie już zaciągany dług. Równocześnie planuje się ograniczenie możliwości nieodpłatnego przekazywania skarbowych papierów wartościowych funduszom umiejscowionym w BGK oraz wprowadzenie obowiązku przyjmowania w depozyt przez Ministra Finansów wolnych środków wyżej wymienionych funduszy” – napisało Ministerstwo Finansów w WPF, cytowane przez portal.

MF zakłada, że zaprzestanie zaciągania nowego długu przez fundusz covidowy spowoduje „zwiększenie efektywności finansowania potrzeb pożyczkowych państwa, jak również stopniowe zmniejszanie różnicy między długiem publicznym według krajowej i unijnej definicji”. Choć nie stanie się to od razu: resort finansów zakłada, że będzie to proces stopniowy „w miarę refinansowania z budżetu państwa przypadającego do wykupu długu funduszy w BGK”.

„Cały proces będzie odbywał się w sposób stopniowy, tak aby nie doszło do szybkiego wzrostu długu wg metodyki krajowej i tym samym do zbytniego zbliżenia się do limitów wynikających z krajowych ram fiskalnych, co mogłoby znacząco ograniczyć elastyczność w finansach publicznych w sytuacjach kryzysowych” – napisano w WPF.

Źródło: ISBnews