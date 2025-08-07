Budżet państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku z działalności hazardowej online stracił już ponad 6 mld zł, poinformował wiceprezes Warsaw Enterprise Institute (WEI) Piotr Palutkiewicz. Codziennie z Polski wypływa 180 mln zł do nielegalnych operatorów, co w skali roku daje 65 mld zł.

„Po 8 latach po nowelizacji ustawy o grach hazardowych widać wyraźnie, że obecne przepisy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Z tytułu nieodprowadzonego podatku budżet państwa stracił już ponad 6 mld zł – to kwota, za którą można byłoby sfinansować budowę ponad trzech Stadionów Narodowych w Warszawie” – powiedział Palutkiewicz, cytowany w komunikacie.

Nowelizacja ustawy o grach hazardowych, która weszła w życie w 2017 roku, miała dwa główne cele: ograniczyć szarą strefę w gospodarce oraz zwiększyć ochronę graczy. Państwo wprowadziło monopol na kasyna internetowe, powierzając jego realizację Totalizatorowi Sportowemu, podano w informacji.

„Po ośmiu latach od wdrożenia nowych przepisów widać wyraźnie, że założone cele nie zostały zrealizowane. Szara strefa w ujęciu procentowym rzeczywiście się zmniejszyła, ale nominalnie rośnie – obroty nielegalnych operatorów pozostają na bardzo wysokim poziomie, co przekłada się na ogromne straty budżetowe. Model regulacyjny oparty na monopolu państwowym nie sprawdza się w kontekście kasyn online. W innych krajach UE, gdzie rynek jest otwarty, legalni operatorzy skutecznie konkurują z nielegalnymi, a państwo ma realne narzędzia nadzoru i może chronić w sposób skuteczny graczy przed nielegalnym hazardem” – czytamy w komunikacie.

„Codziennie z Polski wypływa 180 mln zł do nielegalnych operatorów. W skali roku to 65 mld zł – ogromne środki, które nie są opodatkowane, nie zasilają polskiej gospodarki i często trafiają w ręce organizacji przestępczych. Obowiązujący w Polsce monopol nie służy rozwojowi rynku, a tylko wzmacnia szarą strefę. Przepisy nie nadążają za dynamicznym rozwojem technologii. Aby nadzór państwa był skuteczny, potrzebna jest pilna zmiana przepisów, która zwiększy efektywność działań kontrolnych” – podkreślił wiceprezes WEI.

Z badania przeprowadzonego przez CXStream w 2025 r. wynika, że aż 68% graczy w Polsce popiera wprowadzenie systemu licencyjnego dla kasyn online oraz zniesienie obowiązującego monopolu państwowego. Taki model – wzorowany na działającym już w przypadku zakładów bukmacherskich – pozwoliłby legalnie funkcjonować wielu operatorom. Jednocześnie blisko 2/3 respondentów zadeklarowało, że zrezygnowałoby z korzystania z nielegalnych platform, gdyby oferta legalnych kasyn internetowych w Polsce została rozszerzona, podano także.

„Polski gracz chce mieć wybór i konkurencyjne warunki, dlatego tylko otwarty, licencjonowany rynek pozwoli zatrzymać użytkowników przy legalnych operatorach. Wprowadzenie systemu licencji zwiększyłoby konkurencję na rynku, ograniczyło skalę szarej strefy i przyczyniło się do wzrostu przychodów budżetu z tytułu podatku od gier” – dodał Palutkiewicz.

Głównymi powodami, dla których użytkownicy sięgają po usługi w szarej strefie, są atrakcyjniejsze oferty promocyjne, szerszy wybór gier oraz większa liczba bonusów, zaznaczono.

„Utrzymywanie obecnego modelu prawnego sprzyja odpływowi graczy do nielegalnych operatorów, co prowadzi do strat dla budżetu państwa i ogranicza skuteczność systemu nadzoru. W Rejestrze Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, znajduje się ponad 50 tys. domen. Każdego dnia przybywa od kilku do kilkudziesięciu nowych wpisów, co pokazuje skalę problemu” – podsumowano w komunikacie.

