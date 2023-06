Anders Fogh Rasmussen, były premier Danii i były Sekretarz Generalny NATO – gość specjalny Kongresu 590 w Warszawie jest zdania, że lipcowy szczyt NATO w Wilnie przejdzie do historii, ponieważ ukształtuje przyszłość architektury bezpieczeństwa w Europie.

Rasmussen wskazał, że na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego, który rozpoczyna się 11 lipca w Wilnie, zapadną decyzje dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, zostanie tam także nakreślona ścieżka dla tego państwa, konkretyzująca kwestie związane z jego przystąpieniem do NATO.

„Musimy pomóc Ukrainie w zbudowaniu silnej armii, aby w przyszłości mogła odeprzeć każdy rosyjski atak. Jestem optymistą, jeżeli chodzi o gwarancje bezpieczeństwa – w tej kwestii możemy uzyskać podpisy jeszcze przed szczytem w Wilnie. Natomiast uważam, że powinniśmy zaprosić Ukrainę do NATO podczas szczytu w Wilnie, chociaż może być trudno osiągnąć konsensus, jednomyślność wszystkich członków sojuszu” – podkreślił Anders Fogh Rasmussen.

Wyjaśnił, że byłby to pierwszy przypadek w historii NATO, że do sojuszu zostałby dopuszczony kraj, który faktycznie znajduje się w stanie wojny.

„Często słyszę, że nie możemy dać Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, które przynależą członkom NATO. Takie myślenie jest jednak ekstremalnie niebezpiecznie. Jeżeli uzależnimy przyjęcie Ukrainy do sojuszu od zaprzestania działań wojennych, damy Putinowi powód, żeby nigdy ich nie zakończyć” – stwierdził były Sekretarz Generalny NATO.

Dodał, że zanim Ukraina dołączy do NATO, należy wypracować praktyczne rozwiązania, dotyczące uwzględnienia słynnego Artykułu 5.

„Ale tam, gdzie jest wola polityczna, tam też znajdą się polityczne rozwiązania” – zaznaczył.

W jego opinii agresja Rosji na Ukrainę zakończyła złotą erę globalizacji. Świat podzielił się na dwa obozy: demokratyczny pod auspicjami USA i autorytarny – pod przewodnictwem Chin. Obozy te różnią się swoim stosunkiem do kwestii wolności, demokracji i wolnego rynku. Dlatego pojęcie wolności inspiruje, aby domagać się demokracji na świecie i walczyć o bardziej bezpieczne jutro.

„Polskie motto >>Za wolność waszą i naszą<< to jedno z moich ulubionych. Wolność, demokracja i wolny rynek – o to chcemy walczyć. Wolność jest bezcenna. Ale wolność i demokracja to nie tylko odpowiedzialność tych, którzy są na pierwszej linii frontu – wszyscy jesteśmy bojownikami o wolność” – podkreślił.

Anders Fogh Rasmussen, który w latach 2001-2009 był premierem Danii, a następnie w latach 2009-2014 Sekretarzem Generalnym NATO, obecnie jest właścicielem firmy konsultingowej Rasmussen Global, w ramach której doradza m.in. prezydentowi Vołodymyrowi Zełenskiemu w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa.

Rasmussen, wspólnie z szefem sztabu prezydenta Ukrainy, Andrijem Jermakiem, opracował Kijowski Pakt Bezpieczeństwa – dziewięciostronicową propozycję wzorowaną na długoterminowym wsparciu wojskowym Stanów Zjednoczonych dla Izraela. Propozycja ta przedstawia zestaw gwarancji bezpieczeństwa, które umożliwią Ukrainie skuteczną obronę przed rosyjską agresją. Do gwarancji tych należą m.in. zobowiązania niektórych państw do zapewnienia broni, szkoleń, działań wywiadu oraz trwałych inwestycji w ukraińską bazę wojskowo-przemysłową.

Cztery sceny, 10 obszarów tematycznych, dwa międzynarodowe fora gospodarcze oraz 50 paneli i wystąpień z udziałem wielu wybitnych ekspertów z kraju i zagranicy – w Warszawie zakończyła się ósma edycja Kongresu 590. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Źródło: PAP