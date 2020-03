Castorama Polska zadecydowała o przekazaniu pomocy o wartości 1 mln zł dla instytucji walczących z koronawirusem postanowiając wesprzeć szpitale, Ministerstwo Zdrowia i Straż Graniczną.

„Wiemy, jak trudna i wyczerpująca jest teraz praca osób, które każdego dnia troszczą się o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Tysiące lekarzy, pielęgniarek, pracowników służby zdrowia, ale również służb porządkowych staje każdego dnia do walki z epidemią. Jako firma odpowiedzialna wiemy, że naszą rolą jest wspierać służbę tych osób. Przekazane materiały to przede wszystkim środki ochrony osobistej oraz niezbędny sprzęt wykorzystywany przy zabezpieczeniu jednostek walczących z epidemią. Pomoc ludziom ratującym innych ludzi to nasza powinność w tym trudnym czasie” – powiedział dyrektor generalny Castorama Polska Sebastien Krysiak, cytowany w komunikacie.

Przekazane przez Castoramę wsparcie ma wymiar doraźnej pomocy materialnej w formie przekazania towarów takich jak opryskiwacze do dezynfekcji, czy środki służące ochronie osobistej w czasie walki z koronowirusem oraz sfinansowanie zakupu testów wykrywających obecność wirusa. Cześć materiałów, takich jak opryskiwacze służące do dezynfekcji, została już przekazana do jednostek Straży Granicznej, której funkcjonariusze każdego dnia mają kontakt się z dużą liczbą osób. Szpitale zostaną zaopatrzone w środki ochrony osobistej, a do Ministerstwa Zdrowia trafią zakupione przez spółkę testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, podano także.

Castorama Polska podkreśla, że pomoc to również wyraz szacunku i uznania dla służb, które dążą do zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zakończenia epidemii.

Castorama Polska uruchomiła swój pierwszy sklep w 1997 roku. Obecnie prowadzi sprzedaż w 80 lokalizacjach w różnych częściach Polski. Zapewnia również klientom w całym kraju dostęp do oferty on-line. Spółka zatrudnia blisko 12 tys. pracowników. Castorama Polska Sp. z o.o. jest częścią Kingfisher plc, międzynarodowej grupy posiadającej ponad 1 300 sklepów w 9 krajach Europy.

Źródło: ISBnews