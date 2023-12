Cel inflacyjny – czyli 2,5% +/- 1 pkt proc. – zostanie osiągnięty w 2025 r., a to stopniowe tempo jego osiągania jest „jak najbardziej uzasadnione”, poinformowała wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i pierwsza zastępca prezesa Marta Kightley.

„Najwyższe odczyty inflacji, z jakimi mieliśmy do czynienia to 18,4%. Obecnie inflacja jest na poziomie 6,5% i zmierzamy do celu inflacyjnego – my to komunikujemy bardzo wyraźnie – w 2025 r. Ze względu na to, że inflacja ma charakter w dużej mierze podażowy i ze względu na turbulencje, jakie przeszła nie tylko polska gospodarka, ale gospodarka światowa w ostatnich kilku latach, to dojście stopniowe do celu inflacyjnego jest jak najbardziej uzasadnione”” – powiedziała Kightley podczas konferencji prasowej.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 6,5% w ujęciu rocznym w listopadzie 2023 r. według szybkiego szacunku.

Jak podał NBP, inflacja konsumencka wyniesie – według centralnej ścieżki listopadowej projekcji inflacyjnej – 11,4% w 2023 r., 4,6% w 2024 r. i 3,7% w 2025 r. (wobec odpowiednio: 11,9%, 5,2% i 3,6% dla tych lat w projekcji lipcowej). Inflacja CPI powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP – określonego jako 2,5% +/- 1 pkt proc. – pod koniec horyzontu projekcji, zaś bilans czynników niepewności w projekcji wskazuje na zbliżony do symetrycznego rozkład ryzyk dla dynamiki PKB i asymetrię ryzyk w górę dla inflacji CPI.

Źródło: ISBnews