Cele ogłoszonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) „Pakietu dla przemysłu drzewnego” to m.in. ograniczenie eksportu nieprzetworzonego drewna za granicę, transparentność sprzedaży tego surowca czy proklimatyczna lokalność, poinformowała szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska.

„Cieszę się, że mogę dziś ogłosić szereg rekomendacji, które doprowadzą do tego, że ograniczymy eksport nieprzetworzonego drewna poza nasz kraj, a tym samym rozwiążemy wiele strukturalnych problemów. Wszystko po to, by realizować nasz cel, jakim jest obejmowanie coraz większych terenów ochroną” – powiedziała Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej.

„To, co planujemy to m.in. zwiększenie procenta puli drewna przeznaczonej dla stałych, sprawdzonych, wieloletnich klientów, którzy stale współpracują z Lasami Państwowymi. W ten sposób dajemy gospodarce, producentom, przetwórcom stabilizację. Możemy zapewnić im dostawy surowca w pożądanej ilości, w długoterminowym okresie. Kolejną rekomendacją jest większe premiowanie przy sprzedaży drewna, które będzie w większym zakresie przetwarzane w naszym kraju. Oznacza to, że intensywność przetwarzania drewna w kraju będzie dodatkowo premiowana w trakcie sprzedaży, tak by większa dostępność surowca była dla naszej gospodarki” – wymieniła minister.

Szefowa resortu podkreśliła także znaczenie proklimatycznej lokalności, która ma polegać na premiowaniu tych odbiorców, „którzy korzystają z drewna przewożąc je blisko, którzy pracują i tworzą miejsca pracy w lokalnych społecznościach, a tym samym unikają zbędnego generowania CO2”.

Pakiet dla przemysłu drzewnego

1. Zwiększenie procenta puli drewna przeznaczonej dla stałych, sprawdzonych klientów.

2. Większe premiowanie przy sprzedaży intensywności przerobu drewna – im bardziej korzystne dla gospodarki, zaawansowane (głębsze) wykorzystanie drewna, tym większa premia.

3. Oferowany produkt drzewny dostosowany do potrzeb polskich nabywców, a nie zagranicznych np. z Dalekiego Wschodu.

4. Proklimatyczna lokalność – premia dla kupców przerabiających drewno bliżej miejsca pozyskania, aby uniknąć zbędnie generującego CO2 nieracjonalnego transportu drewna.

5. Eliminacja nieuczciwych kupujących przez efektywną kontrolę rzeczywistego sposobu i miejsca przerobu drewna. Przedsiębiorcy unikający kontroli nie otrzymają punktów.

6. Eliminacja zjawiska sztucznego popytu na drewno.

7. Większa stabilność i pewniejsza przyszłość, łatwiejsze planowanie – wprowadzenie opcji półrocznej umowy na zakup drewna.

8. Transparentność sprzedaży drewna – pełna jawność nabywców i wartości umów, w tym deklaracji przerobu.

9. Uwolnienie dla przemysłu drewna pełnowartościowego, grubego, które dziś jest używane w energetyce. zdefiniowanie kategorii drewna energetycznego, wymienił resort w komunikacie.

Źródło: ISBnews