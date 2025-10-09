Cena miedzi może kontynuować wzrosty w kierunku historycznych szczytów, w sytuacji gdy po katastrofie w jednej z największych kopalni na rynku może wystąpić deficyt surowca, ocenił w rozmowie z ISBnews wicedyrektor Działu Analiz XTB Michał Stajniak.

„Poza rynkiem metali szlachetnych warto zwrócić uwagę na miedź, której cena sięga już znacząco powyżej 10 tys. USD za jedną tonę. Ceny miedzi mocno zareagowały na katastrofę w kopalni w Indonezji, co spowodowało, że wydobycie miedzi w niej spadło niemal do zera. Jest to druga największa kopalnia miedzi na świecie, odpowiedzialna za ok. 2-3% całej podaży globalnej. Taka sytuacja może prowadzić do tego, że rynek, który znajdował się cały czas w lekkiej nadpodaży, w 2025 roku doświadczy deficytu” – powiedział ISBnews Stajniak.

Wydobycie z tej kopalni może być wznowione dopiero w połowie przyszłego roku, dodał.

„Goldman Sachs nazwał tę sytuację czarnym łabędziem na rynku miedzi. To pokazuje, że przy rosnącym popycie, w szczególności ze strony nowych technologii, coraz większa podaż na rynku miedzi będzie potrzebna. W efekcie nie można wykluczyć, że wzrosty na miedzi w kierunku nowych historycznych szczytów będą kontynuowane” – stwierdził analityk XTB.

Źródło: ISBnews